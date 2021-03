Az amerikaiakat az elmúlt időszakban három volt elnök is bátorította arra, hogy oltassák be magukat: Barack Obama, George Bush és Bill Clinton is bevetette minden tekintélyét az ügy érdekében.

A kisfilmből azonban feltűnően hiányzott a legutóbbi elnök, Donald Trump, ami egészségügyi szakemberek szerint azért is aggasztó, mert épp Trump republikánus támogatói zárkóznak el a koronavírus elleni védőoltástól.

Donald Trump az elnöksége idején olyan hajmeresztő ötletekkel állt elő, mint hogy az emberek esetleg fertőtlenítőt ihatnának a fertőzés kivédésére, amit viszont a szakemberek nem győztek kivédeni. Sokat bírálták azért is, mert alábecsülte a járvány komolyságát.

Trump most a Fox Newsnak adott interjúban mondta ki azt, amit már régóta várnak tőle: hogy a vakcina biztonságos és hatékony, ezért ajánlja azoknak is, akik nem akarják beadatni maguknak, és azoknak is, akik rá szavaztak – a két csoport gyakran fedi egymást. A CBS felmérése szerint Trump republikánus támogatóinak a harmada nem oltatná be magát, a demokratáknál ez az arány csak tíz százalék.

Donald Trumpot és a feleségét, Melania Trumpot még januárban beoltották titokban a Fehér Házban.

A volt elnök hozzáállása miatt frusztrációját fejezte ki az oltásokat minél szélesebb körben népszerűsíteni próbáló Biden-adminisztráció. A Fehér Ház szóvivője szemrehányóan megjegyezte, hogy minden még élő volt elnök részt vett a vakcinakampányokban, és ehhez nem vártak külön díszes meghívót.

