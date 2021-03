Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","id":"20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee2a49a-6523-43f7-b2db-4c201fea76aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","timestamp":"2021. március. 16. 10:45","title":"100 km/h feletti tempóval száguldnak majd az elektromos versenyroller-bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszámolók szerint a kórház két bejáratánál két különböző sor áll: az egyikben a Pfizer-, a másikban a Szputnyik-vakcináért érkezettek várakoznak.","shortLead":"A beszámolók szerint a kórház két bejáratánál két különböző sor áll: az egyikben a Pfizer-, a másikban...","id":"20210316_varosmajori_klinika_oltas_szputnyik_v_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ddb400-94cb-46c0-875c-82849e303b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_varosmajori_klinika_oltas_szputnyik_v_pfizer","timestamp":"2021. március. 16. 16:29","title":"Nagy tömeg alakult ki a Városmajori Szívklinika előtt, oltásra várnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk tartalomfogyasztásával összefüggésben? Szabad-e órákon át hagynunk mesét nézni őket? Mi van, ha csak így hajlandó enni? Hogyan szűrjük a tartalmakat? Mit jelent, ha gyermekünk ugyanazt a rajzfilmet követeli újra és újra? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk...","id":"20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135f7b2f-a812-4fa8-b657-5752b6fed0f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","timestamp":"2021. március. 17. 07:30","title":"Gyerekek a tévé előtt – tanulságos útravaló vagy szükséges rossz a mesenézés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3b30ab-09ab-4546-9709-906184a53995","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak a fogyasztókat tévesztik meg azzal, hogy olcsóbb halfaj húsát adják el drágábbként, de akár veszélyeztetett, korlátozottan halászható tengeri fajok is a tányérunkra kerülnek – figyelmeztet egy új kutatás. ","shortLead":"Nemcsak a fogyasztókat tévesztik meg azzal, hogy olcsóbb halfaj húsát adják el drágábbként, de akár veszélyeztetett...","id":"20210316_A_tengeri_termekek_egy_resze_nem_is_az_aminek_nevezik_a_csomagolason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3b30ab-09ab-4546-9709-906184a53995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6f8b5-1310-4ea5-bcd2-857b089b1ffa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_tengeri_termekek_egy_resze_nem_is_az_aminek_nevezik_a_csomagolason","timestamp":"2021. március. 16. 12:20","title":"A tengeri termékek nagy része nem is az, aminek a csomagolásán nevezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó Vincze Balázs is. Lackfi János Babérkoszorút kapott.","shortLead":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó...","id":"20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a324236-1585-41ba-9887-99ba131cdd33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","timestamp":"2021. március. 15. 12:06","title":"Kiváló Művész lett Nemcsák Károly és Mikó István, kitüntették az SZFE több új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újabb fontos jogkört vesznek el az önkormányzatoktól – vélik a települési vezetők, miután a múlt héten megjelent egy törvényjavaslat, amelyet, ha elfogadnak, a kormány szabadon alakíthatja át a zöldövezeteket építési övezetekké. A fő kérdés, hogy hogyan fogja mindezt a jogkört használni az Orbán-kormány. Az önkormányzati érdekszövetség és Budapest sem optimista. ","shortLead":"Újabb fontos jogkört vesznek el az önkormányzatoktól – vélik a települési vezetők, miután a múlt héten megjelent...","id":"20210316_onkormanyzat_beepites_zoldovezet_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9daf72fd-376f-4872-8c25-344fb18034c4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_onkormanyzat_beepites_zoldovezet_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. március. 16. 18:05","title":"Újabb fegyverhez juthat a kormány az önkormányzatok elleni harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerül.","shortLead":"A külföldi férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerül.","id":"20210316_Letartoztatas_megszurta_beteg_fovarosi_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee64457-d9f3-49eb-a34c-42015d248c71","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Letartoztatas_megszurta_beteg_fovarosi_korhaz","timestamp":"2021. március. 16. 13:40","title":"Letartóztatták a férfit, aki többször megszúrta betegtársát egy fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcc31c2-254d-4fdb-a346-c94deca5cc56","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Tesla hazai kereskedőjének és szervizének többi vezetője külföldi.","shortLead":"A Tesla hazai kereskedőjének és szervizének többi vezetője külföldi.","id":"202110_tesla_hungary_a_skodatol_igazolt_magyar_ugyvezetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fcc31c2-254d-4fdb-a346-c94deca5cc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0b121-c184-4b5d-ab77-e83734d4ec10","keywords":null,"link":"/360/202110_tesla_hungary_a_skodatol_igazolt_magyar_ugyvezetot","timestamp":"2021. március. 16. 12:00","title":"A Skodától igazolhat magyar ügyvezetőt a Tesla Hungary","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]