[{"available":true,"c_guid":"8d1a8558-c5a7-4065-9717-d67ff76c3a4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül kicsi, belül nagy a Volkswagen cseh márkájának új szabadidő-autója.","shortLead":"Kívül kicsi, belül nagy a Volkswagen cseh márkájának új szabadidő-autója.","id":"20210319_itt_a_skoda_kushaq_a_csehek_legkisebb_divatterepjaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1a8558-c5a7-4065-9717-d67ff76c3a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82221884-17b7-4bb2-910c-0bdc5bc2a649","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_itt_a_skoda_kushaq_a_csehek_legkisebb_divatterepjaroja","timestamp":"2021. március. 19. 07:59","title":"Itt a Skoda Kushaq, a csehek legkisebb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ó. Bence letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását indítványozta az ügyészség.","shortLead":"Ó. Bence letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását indítványozta az ügyészség.","id":"20210319_free_szfe_maszk_busz_keses_tamadas_letartoztatas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e64a306-09fa-4dc6-a2f9-2aa51f52bacd","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_free_szfe_maszk_busz_keses_tamadas_letartoztatas_ugyeszseg","timestamp":"2021. március. 19. 12:01","title":"24.hu: Támadója azt állítja, hogy az SZFE-s maszkot viselő nő fordult bele a késébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd2301b-9d91-4a7f-9e7a-89e7576476a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-höz hasonlóan az almás cég is saját kocsikkal járja a vidéket, hogy adatokat gyűjtsön térképszolgáltatása frissítéséhez.","shortLead":"A Google-höz hasonlóan az almás cég is saját kocsikkal járja a vidéket, hogy adatokat gyűjtsön térképszolgáltatása...","id":"20210318_apple_maps_terkep_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd2301b-9d91-4a7f-9e7a-89e7576476a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cb4d60-6eb8-4bd4-bccd-592804dbb262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_apple_maps_terkep_auto","timestamp":"2021. március. 18. 13:03","title":"Apple-autó érkezett Debrecenbe, olvasónk levideózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt közbeszerzést, és írja ki újra. Az orosz Transzmasholding korábban nagyon el akart indulni a tenderen, de nem tudta teljesíteni az alapvető feltételeket sem. Most újra esélyt kaphat. ","shortLead":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt...","id":"20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022eb695-ce72-4ad9-908f-955dd7785665","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","timestamp":"2021. március. 18. 13:26","title":"Direkt36: A kormány visszavonatja a 200 milliárdos HÉV-járműbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kaderják Péter volt energetikai államtitkár egy napot se töltött új tisztségében.","shortLead":"Kaderják Péter volt energetikai államtitkár egy napot se töltött új tisztségében.","id":"20210319_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos_levaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bddfdf-d455-43c6-80f8-2dc763ca5156","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos_levaltas","timestamp":"2021. március. 19. 21:15","title":"Kinevezése napján már le is váltották az akkumulátoripari biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","id":"20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03351c4-1dd9-44dd-b71b-4f06a557f80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","timestamp":"2021. március. 19. 18:24","title":"Orvosi kamara: Arra kérjük a politikusokat, hogy fejezzék be a lakosság félrevezetését és elbizonytalanítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa nyújtott élmény is fontos, statikus eszközökkel nem mindig adható át az üzenet.","shortLead":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa...","id":"samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca95b6e-a137-4b00-abb4-135611ffafe3","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","timestamp":"2021. március. 19. 07:30","title":"Ha így invitálnak kávéra, azt lehetetlen visszautasítani – a marketing új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"acb4f9b7-760f-4efb-8275-ecdd62aba308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Steven Gerrard rasszista incidens miatt szeretne vizsgálatot, a meccs azonban az SK Slavia Praha kapusának sérülése és a Rangers piros lapjai miatt volt emlékezetes. ","shortLead":"Steven Gerrard rasszista incidens miatt szeretne vizsgálatot, a meccs azonban az SK Slavia Praha kapusának sérülése és...","id":"20210319_UEFA_Europa_liga_Rangers_Prague","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4f9b7-760f-4efb-8275-ecdd62aba308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01cf03-bd58-4e35-b901-5e42c0eab0f9","keywords":null,"link":"/sport/20210319_UEFA_Europa_liga_Rangers_Prague","timestamp":"2021. március. 19. 10:58","title":"UEFA-vizsgálatot sürget a Glasgow Rangers edzője a botrányos Európa-liga-meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]