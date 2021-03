Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Még a független újságírókat is őrizetbe vették Fehéroroszországban" - A legnagyobb fehérorosz független médiaplatformok három szerkesztőjét is őrizetbe vették másokkal együtt szombaton a fővárosban, Minszkben azon a helyszínen, ahol a tervek szerint újabb tüntetések kezdődtek volna Aljakszandr Lukasenka elnök uralma ellen. 2021. március. 27. 17:51

"Tényleg piacra dobja a világító okosmaszkot a Razer" - A Razer vezére egy interjúban beszélt arról, a januárban bemutatott fejlesztésükből készterméket faragnak. Azt mondják, ez lesz a világ legokosabb maszkja. 2021. március. 26. 17:03

"És akkor a kormánynak végre eszébe jutottak a pedagógusok" - Bejelentették, hogy részleges lazítás lesz, ha elérjük a 2,5 millió beoltottat; kiderült, hogy csak két EU-tagállam volt a járvány előtt, amely arányaiban kevesebbet költött egészségügyre, mint Magyarország; kanyarban előző gazdaságot remél az MNB. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. 2021. március. 28. 07:00

"„A nőkkel történt valami" – 150 éve az egyenjogúság forradalma is volt a párizsi kommün" - Az 1871-es népfelkelés megrengette a társadalmi hierarchiát és jelentős közéleti szerephez juttatta a nőket is. Emancipációtörténeti szempontból ez kulcsfontosságú, bár az, hogy választójogot kapjanak, akkor még szóba sem jött. 2021. március. 27. 16:00

"Elhunyt 220 ember, 9 ezer új fertőzöttet találtak" - 1527 ember van lélegeztetőgépen. 2021. március. 28. 09:37

"Az orvosok nem látják a kormány által vizionált titkos egészségügyi tartalékokat" - "Nyilván még 1500 beteget is el tudunk helyezni ágyakon, amelyeket kinevezünk intenzíves ágynak, de ez nem jelenti azt, hogy a páciens valódi intenzív terápiában fog részesülni. A létező egészségügyi dolgozók tartalékai már elfogytak. Ha valóban valahol vannak még titkos tartalékok, akkor itt az ideje, hogy előkerüljenek ezek" - mondta az ATV híradójának Daróczy Gaál Ágnes, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke. 2021. március. 27. 20:23

"Mától a várandós és szoptató nők extra oltóponton kérhetik a koronavírus elleni védőoltást" - A kismamák a második, vagy a harmadik trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, az ismétlő oltást pedig a szülést követően. 2021. március. 27. 08:37

"Bahreinben Verstappen szerezte meg a pole pozíciót" - Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. 2021. március. 27. 17:22