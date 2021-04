Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Janet Yellen ötlete érzékenyen érintené Magyarországot is.","shortLead":"Janet Yellen ötlete érzékenyen érintené Magyarországot is.","id":"20210406_Globalis_minimum_tarsasagi_adot_szeretne_az_uj_amerikai_penzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934586bc-cd2b-4efd-b40e-b93791de73fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Globalis_minimum_tarsasagi_adot_szeretne_az_uj_amerikai_penzugyminiszter","timestamp":"2021. április. 06. 16:52","title":"Globális minimum társasági adót szeretne az új amerikai pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch Tamás a Telexnek, hogy mit szólna, ha az MTK egy focistája kiállna a szivárványcsaládok mellett.","shortLead":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch...","id":"20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40a98f-532c-41fb-aa8a-8ff1950a8210","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","timestamp":"2021. április. 06. 08:04","title":"Deutsch Tamás: Orbán jövedelmének felhasználása teljesen normálisan követhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Spirit FM szolgáltatója korábban megpályázta a frekvenciát, de kizárták a folyamatból.","shortLead":"A Spirit FM szolgáltatója korábban megpályázta a frekvenciát, de kizárták a folyamatból.","id":"20210406_nmhh_mediatanacs_spirit_fm_klubradio_frekvencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4eebc18-1f34-4af1-927d-07f6e57952b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_nmhh_mediatanacs_spirit_fm_klubradio_frekvencia","timestamp":"2021. április. 06. 15:24","title":"Október végéig a Spirit FM szólhat a Klubrádió frekvenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.","shortLead":"Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.","id":"20210406_a_vw_800_ezer_forintert_270re_emeli_az_uj_golf_vegsebesseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2719f8-771f-45bc-a3db-b79cab546430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_a_vw_800_ezer_forintert_270re_emeli_az_uj_golf_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 06. 06:41","title":"A VW 800 ezer forintért 270-re emeli az új Golf végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36678e12-6149-4d4d-8b78-dba85b9fe6ac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy a kinevezettnek nincs közigazgatási gyakorlata, ezért beírták, hogy a pénzügyi is jó.\r

\r

","shortLead":"Rájöttek, hogy a kinevezettnek nincs közigazgatási gyakorlata, ezért beírták, hogy a pénzügyi is jó.\r

\r

","id":"20210407_Rendelet_modositas_Kincstar_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36678e12-6149-4d4d-8b78-dba85b9fe6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f8e359-17a8-4231-a5f9-eae4c4bc2d04","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Rendelet_modositas_Kincstar_elnok","timestamp":"2021. április. 07. 09:35","title":"Rendeletet módosítottak az államkincstár új elnöke kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értik, hogy egy világjárvány közepén miért van szükség kapkodó sietségre ebben a kérdésben. ","shortLead":"Nem értik, hogy egy világjárvány közepén miért van szükség kapkodó sietségre ebben a kérdésben. ","id":"20210405_A_kockazat_oriasi__a_felsooktatasi_modellvaltas_visszavonasat_kerik_az_MTA_koztestuleti_tagjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d970bfb-1bce-43b4-a60e-a9f9b9f19043","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_kockazat_oriasi__a_felsooktatasi_modellvaltas_visszavonasat_kerik_az_MTA_koztestuleti_tagjai","timestamp":"2021. április. 05. 18:35","title":"\"A kockázat óriási\" - a felsőoktatási modellváltás visszavonását kérik az MTA köztestületi tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","shortLead":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","id":"20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591899a7-16e4-4b02-9f70-37e8f499bb77","keywords":null,"link":"/sport/20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","timestamp":"2021. április. 06. 16:02","title":"Foci-Eb: minden házigazda nézőkkel számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]