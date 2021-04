Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A hallgatók tettek panaszt a Magyar Érdemrenddel kitüntetett professzor óráján állításuk szerint elhangzott, szerintük szélsőségesen rasszista mondatok miatt. A SZTE rektora belső vizsgálatot rendelt el.","shortLead":"A hallgatók tettek panaszt a Magyar Érdemrenddel kitüntetett professzor óráján állításuk szerint elhangzott, szerintük...","id":"20210407_Diakok_panasza_utan_vizsgalja_a_szegedi_egyetem_egy_polgari_ertekrendet_vallo_oktatojukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b3cd0-c3b3-47b5-85d7-23dd2ffa44bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Diakok_panasza_utan_vizsgalja_a_szegedi_egyetem_egy_polgari_ertekrendet_vallo_oktatojukat","timestamp":"2021. április. 07. 20:56","title":"Diákok szerint rasszista, szexista megjegyzéseket tett egy szegedi egyetemi oktató, vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint a kis drón megfelelő energiával rendelkezik, hogy kibírja az akár mínusz 90 Celsius-fokos estéket a Marson. A helikopter rövidesen repülni is fog.","shortLead":"A NASA szerint a kis drón megfelelő energiával rendelkezik, hogy kibírja az akár mínusz 90 Celsius-fokos estéket...","id":"20210406_ingenuity_dron_helikopter_mars_perseverance_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f717af57-6568-49f4-9a01-c6c07c4786eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_ingenuity_dron_helikopter_mars_perseverance_nasa","timestamp":"2021. április. 06. 16:03","title":"Túlélte az első marsi éjszakát a NASA helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői érdekei is ellentmondanak a nagyratörő terveknek.\r

","shortLead":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői...","id":"20210407_A_2022es_csapdaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb454b3-3289-4213-b0f1-eae49c58e0e9","keywords":null,"link":"/360/20210407_A_2022es_csapdaja","timestamp":"2021. április. 07. 15:00","title":"Orbán és Salvini pókerpartija: ki gyűri maga alá a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést kért a frontvonalban küzdő mentődolgozók felé.","shortLead":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést...","id":"20210406_mentos_feljelentes_hamburger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bce2dee-8d57-4a44-b3cd-aa3307bb0da9","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mentos_feljelentes_hamburger","timestamp":"2021. április. 06. 14:55","title":"Feljelentettek egy mentőst, amiért ebédet vett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ed667-4b96-412f-836e-f93fd2da15f6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210408_Marabu_Feknyuz_Nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81ed667-4b96-412f-836e-f93fd2da15f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e118f61-af88-441a-ab69-e96b0d38c72a","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Marabu_Feknyuz_Nyitas","timestamp":"2021. április. 08. 10:31","title":"Marabu Féknyúz: Nyitás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej...","id":"20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c729be-c2b9-4de0-ac39-c92dec880717","keywords":null,"link":"/360/20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"Radar360: Ritka mellékhatás a trombózis, korai a nyitás az orvosok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","shortLead":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","id":"20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ae743-07b0-4734-b1c6-ba4c3a3ceb3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 18:42","title":"Felszállt a világ első teljesen átoltott légijárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]