[{"available":true,"c_guid":"eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még nem bizonyított, hogy az oltások a vírus terjesztését is megakadályozzák. Az viszont biztos, hogy az utazás ilyen korlátozása méltánytalan azokkal szemben, akik valamiért még nem kaphattak védőoltást.","shortLead":"Még nem bizonyított, hogy az oltások a vírus terjesztését is megakadályozzák. Az viszont biztos, hogy az utazás ilyen...","id":"20210406_who_nem_tamogatja_a_vakcinautlevelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0480a04-90da-4d00-98ec-886a491cab16","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_who_nem_tamogatja_a_vakcinautlevelet","timestamp":"2021. április. 06. 17:10","title":"Egyelőre ellenzi a WHO a vakcinaútlevél bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak a monarchia felforgatásával vádolt Hamza herceg, az uralkodó féltestvére. A térség egyik fontos amerikai szövetségesét a járvány által felerősített gazdasági gondok is sújtják, de a királyi famílián belüli szakításban a trónért folytatott harc is szerepet játszhatott.","shortLead":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak...","id":"20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5ba8ab-167a-4004-85d6-081ceee8d76f","keywords":null,"link":"/360/20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","timestamp":"2021. április. 06. 17:15","title":"Árulás és békülés után a bizonytalanság az úr Jordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440bee99-141f-4225-903d-6c0eede712a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a spanyol márka népszerű kisautója és annak divatterepjárós testvérmodellje.","shortLead":"Megújul a spanyol márka népszerű kisautója és annak divatterepjárós testvérmodellje.","id":"20210407_a_seat_felfrissiti_az_ibizat_es_az_aronat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440bee99-141f-4225-903d-6c0eede712a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be862e-d9a3-448c-a572-ca156ec5f2a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_a_seat_felfrissiti_az_ibizat_es_az_aronat","timestamp":"2021. április. 07. 11:21","title":"A Seat felfrissíti az Ibizát és az Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint túljutottunk a harmadik hullám csúcsán. A kormány akár napok múlva dönthet a lazítás következő lépéseiről, az viszont már most biztos, hogy futballmeccseket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az április 19-ei nyitás miatt aggódó pedagógusokat arra kérte, legyenek figyelemmel a szülőkre és a diákokra is. \r

\r

","shortLead":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta...","id":"20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee015a0-c0cd-41b3-aa36-52479684cb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 08. 10:57","title":"Gulyás: 3 millió beoltott után döntenek az újraindítás következő lépéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","shortLead":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","id":"20210407_ausztria_karanten_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ee9c25-6803-4836-b694-8554951e6cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_ausztria_karanten_orvos","timestamp":"2021. április. 07. 17:49","title":"Egész Ausztriát karantén alá helyezné az osztrák orvosi kamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33500b9b-6aca-41b3-aaff-abcb5971ecc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jurassic Park egy remek mozifilm, sokak nagy kedvence. A Neuralink társalapítója viszont úgy látja: mindaz, ami benne látható, akár valósággá is válhatna.","shortLead":"A Jurassic Park egy remek mozifilm, sokak nagy kedvence. A Neuralink társalapítója viszont úgy látja: mindaz, ami benne...","id":"20210408_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_jurassic_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33500b9b-6aca-41b3-aaff-abcb5971ecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ff3-e593-4a3e-9e63-b8e1b5009e04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_jurassic_park","timestamp":"2021. április. 08. 09:03","title":"Az agy-számítógép interfész egyik kitalálója úgy véli, már építhetnénk egy igazi Jurassic Parkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","shortLead":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","id":"20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3b7413-6714-4458-aa35-34f322f13aa8","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","timestamp":"2021. április. 08. 10:40","title":"Meditálni ment egy barlangba, négy napra csapdába esett egy thaiföldi szerzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak kiberbiztonségi szakemberek, melyeket kihasználva a támadók átvehetik a hatalmat a honlap fölött.","shortLead":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak...","id":"20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886f825-9698-4904-8b98-cec6dc0e6106","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","timestamp":"2021. április. 07. 08:03","title":"Több mint 7 millió weboldalhoz kell hozzányúlni két csúnya hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]