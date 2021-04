Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","shortLead":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","id":"20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2ceb93-7c18-4c8a-9270-2ef87f14d2b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","timestamp":"2021. április. 07. 10:07","title":"A dohánykereskedelmet és a szerencsejátékokat is felügyeli majd egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e984a0-99c6-4ba2-a90d-17e125b3d5fb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az alapító Gulyás Gergely miniszter, ő nevezi ki a kuratórium elnökét és tagjait.","shortLead":"Az alapító Gulyás Gergely miniszter, ő nevezi ki a kuratórium elnökét és tagjait.","id":"20210407_Nemzeti_tudaspark_Piliscsaba_katolikus_egyetem_Pazmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e984a0-99c6-4ba2-a90d-17e125b3d5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e011bec-8c2f-41f3-ad29-cc5e2f2875ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Nemzeti_tudaspark_Piliscsaba_katolikus_egyetem_Pazmany","timestamp":"2021. április. 07. 09:03","title":"„Nemzeti tudáspark” lesz Piliscsabán a katolikus egyetem helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","id":"20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c35a7ef-3a5c-4868-913d-881e0a834be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","timestamp":"2021. április. 07. 08:40","title":"14 évet kapott a kiskorú lányát molesztáló jászárokszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CIB Befektetési Alapkezelő felveszi anyavállalata nevét, de a CIB Bank marad.","shortLead":"A CIB Befektetési Alapkezelő felveszi anyavállalata nevét, de a CIB Bank marad.","id":"20210408_nevet_valt_a_cib_eurizon_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7725b57b-6404-4122-89ad-d251b2d131c5","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_nevet_valt_a_cib_eurizon_lesz","timestamp":"2021. április. 08. 18:20","title":"Nevet vált a CIB alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az emberek hozzáállásán is múlik, hogy a kísérlet, amelyet a kormány a mostani nyitással elindít, a járvány lecsengését vagy drámai erősödését hozza-e.","shortLead":"A főpolgármester szerint az emberek hozzáállásán is múlik, hogy a kísérlet, amelyet a kormány a mostani nyitással...","id":"20210407_karacsony_gergely_nyitas_reakcio_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74167e78-b3e3-41c4-9f27-633ebb5209b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_karacsony_gergely_nyitas_reakcio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 07. 06:17","title":"Karácsony: Kerüljék a tömeget, legyenek óvatosak, és kérjék az oltást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni e-mailben.","shortLead":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni...","id":"20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031b7be-8a46-4e49-85f4-8283f4a0d984","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","timestamp":"2021. április. 08. 09:47","title":"„Kérdésekkel provokált” – állítja egy osztrák újságíróról a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6693ccd4-4537-4fc0-aa6c-bd4d4ab131b9","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A többnyire látszólag könnyed történetek mélyén súlyos párkapcsolati dilemmák sejlenek föl Karafiáth Orsolya az Amikor Szécsi Pál a csöveken keresztül üzent című kötetében, amelyben elmeséli, hogyan lehet így élni – ha lehet. ","shortLead":"A többnyire látszólag könnyed történetek mélyén súlyos párkapcsolati dilemmák sejlenek föl Karafiáth Orsolya az Amikor...","id":"202114__karafiath_orsolya__szerelmi_leckek__szecsi_pal_uzenete__a_vagy_titokzatos_alanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6693ccd4-4537-4fc0-aa6c-bd4d4ab131b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a412a884-bc3b-4cb0-b6dd-c927692e30a6","keywords":null,"link":"/360/202114__karafiath_orsolya__szerelmi_leckek__szecsi_pal_uzenete__a_vagy_titokzatos_alanya","timestamp":"2021. április. 08. 19:00","title":"Karafiáth Orsolya: „Nem lehetek ennyi emberbe szerelmes” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van egy nyomatékos feltétel: az EMA engedélye.","shortLead":"Van egy nyomatékos feltétel: az EMA engedélye.","id":"20210408_A_nemetek_is_beszereznenek_az_orosz_vakcinabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e2fa0d-4858-441e-9cf3-e7e7aeb484af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_A_nemetek_is_beszereznenek_az_orosz_vakcinabol","timestamp":"2021. április. 08. 12:30","title":"A németek is beszereznének az orosz vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]