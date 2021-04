Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"077d1712-5ca8-4e1a-bbb2-2b2725fdfd37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német tárca határozottan elutasította a Gulyás Gergely által felállított náci párhuzamot.","shortLead":"A német tárca határozottan elutasította a Gulyás Gergely által felállított náci párhuzamot.","id":"20210409_petry_ugy_nemet_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=077d1712-5ca8-4e1a-bbb2-2b2725fdfd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf74ade-c690-4a79-9125-6210e4b6dcac","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_petry_ugy_nemet_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. április. 09. 10:10","title":"Petry-ügy: a német külügyminisztérium nem érti a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","shortLead":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","id":"20210407_ausztria_karanten_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ee9c25-6803-4836-b694-8554951e6cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_ausztria_karanten_orvos","timestamp":"2021. április. 07. 17:49","title":"Egész Ausztriát karantén alá helyezné az osztrák orvosi kamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ezen a héten szakértők segítségével értékeltük a kormány elmúlt 11 éves tevékenységét, most önökön a sor, hogy levizsgáztassák a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. ","shortLead":"Ezen a héten szakértők segítségével értékeltük a kormány elmúlt 11 éves tevékenységét, most önökön a sor...","id":"20210409_kormany_11_ev_ner_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74855b24-52a0-420e-845d-5054a7303baa","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kormany_11_ev_ner_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 09. 06:30","title":"Jövőre ballag a kormány, idén kisérettségi – adjon most ön osztályzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal eltolják a redmondi campus megnyitását.","shortLead":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal...","id":"20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb41146d-a344-42d0-94fa-b7158a184ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 09. 12:03","title":"Óvatos a Microsoft, csak szeptemberre tervezi a „nagy nyitást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687ff43-4a01-4e97-97e5-652b6e6188e8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A nyolcvanas évek egyik legendás nyomozása során új módszerrel húztak csőbe egy betörőbandát a zsaruk, köztük a mostani belügyminiszter, aki akkor még fiatal rendőr volt. Dezső András magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatának következő fejezete. ","shortLead":"A nyolcvanas évek egyik legendás nyomozása során új módszerrel húztak csőbe egy betörőbandát a zsaruk, köztük a mostani...","id":"20210407_magyar_svindlerek_buksi_betorokiraly_pinter_sandor_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f687ff43-4a01-4e97-97e5-652b6e6188e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ef5ad6-53b3-4efe-92b8-7794223ff7f7","keywords":null,"link":"/360/20210407_magyar_svindlerek_buksi_betorokiraly_pinter_sandor_rendorseg","timestamp":"2021. április. 07. 19:00","title":"Bevált Pintér Sándorék trükkje Buksi, a betörőkirály ellen – Magyar svindlerek, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","shortLead":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","id":"20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab32b45-d185-402a-9e63-cb823d1ab241","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","timestamp":"2021. április. 08. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b3891-74cf-4601-af98-b1acc62ce0b4","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"A közgazdasági Nobel-emlékdíjjal is kitüntetett kanadai tudós, a New York-i Columbia University professzor és számos egyetem tiszteletbeli professzora 88 éves volt.","shortLead":"A közgazdasági Nobel-emlékdíjjal is kitüntetett kanadai tudós, a New York-i Columbia University professzor és számos...","id":"20210408_Meghalt_Robert_Mundell_az_euro_egyik_atyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b3891-74cf-4601-af98-b1acc62ce0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999d7bff-9125-49bc-b0e7-d2b669105151","keywords":null,"link":"/360/20210408_Meghalt_Robert_Mundell_az_euro_egyik_atyja","timestamp":"2021. április. 08. 17:30","title":"Meghalt Robert Mundell, az euró elméleti \"atyja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","shortLead":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","id":"20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02adc8a7-e73c-443c-8396-fd90127fd2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","timestamp":"2021. április. 09. 14:38","title":"Navracsics a Petry-ügyről: A Herthának kevés köze van a diplomáciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]