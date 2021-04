Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5729ea34-0f58-44eb-8418-5e291369359d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább hét balesetet jegyeztek fel a hatóságok, ami a buliban történt.","shortLead":"Legalább hét balesetet jegyeztek fel a hatóságok, ami a buliban történt.","id":"20210409_Teljes_kaoszba_fulladt_egy_otezer_fos_illegalis_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5729ea34-0f58-44eb-8418-5e291369359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1342b7f-8b7e-4966-b164-f8df81956821","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Teljes_kaoszba_fulladt_egy_otezer_fos_illegalis_buli","timestamp":"2021. április. 09. 08:04","title":"Teljes káoszba fulladt egy ötezer fős illegális buli, amit egy természetvédelmi területen tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","shortLead":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","id":"202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337116f7-a73f-478f-a07b-be5671ed0a1f","keywords":null,"link":"/360/202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","timestamp":"2021. április. 09. 10:00","title":"Alvó ügynök: ébredezik az Ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami gyorsan alátámasztotta ezt az állítást.","shortLead":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami...","id":"20210410_budapest_pentek_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe28ad-6d05-4975-bb97-3c0510fffaa9","keywords":null,"link":"/elet/20210410_budapest_pentek_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 10. 10:08","title":"“November óta alig találkoztam emberekkel, ennyi kockázatot vállalhatok” - kirajzott az utcára Budapest péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint a modellváltással csorbulhat az egyetemi autonómia és nőhet a politika befolyása, ellenőrizhetetlen és átláthatatlan struktúra jön létre, és nem várható színvonalemelkedés sem az intézményekben.","shortLead":"Az ellenzék szerint a modellváltással csorbulhat az egyetemi autonómia és nőhet a politika befolyása, ellenőrizhetetlen...","id":"20210409_egyetem_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a12eebd-2cf7-420b-b8ff-eb6a78f5002e","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_egyetem_modell","timestamp":"2021. április. 09. 22:33","title":"Ellenzék az egyetemek modellváltásáról: A magyar állam részének jól szervezett ellopása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e667a9-69d0-497c-9ee0-8e4714883322","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszakövetelték az oroszok Szlovákiától a már leszállított 200 ezer adag Szputnyik V vakcinát, amire Igor Matovič szlovák kormányfőhelyettes előbb Moszkvába, majd Budapestre sietett. Azt még nem jelentette be, hogy sikerült-e elérni, hogy mégis megtarthassák a szállítmányt, de erre utal, hogy azt kérte Magyarországtól: itt végezzék el a szállítmány laboratóriumi vizsgálatait. Orosz lapok közben már Soros György lejárató kampányát látják az oltóanyagot övező bizalmatlanság hátterében.



","shortLead":"Visszakövetelték az oroszok Szlovákiától a már leszállított 200 ezer adag Szputnyik V vakcinát, amire Igor Matovič...","id":"20210409_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_oroszorszag_magyarorszag_igor_matovic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8e667a9-69d0-497c-9ee0-8e4714883322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8656c4f-709d-423f-82ed-da59119fe874","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_oroszorszag_magyarorszag_igor_matovic","timestamp":"2021. április. 09. 15:21","title":"Az oroszok visszakérték, most mégis a magyarok vizsgálhatják be a szlovákoknak leszállított Szputnyik vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91483a5-c7e8-42c9-819f-c4a02de954be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdélyi magyar hegymászó pénteken érkezik meg a nepáli fővárosba, Katmanduba. Onnan előreláthatólag egy hét alatt éri az Everest alaptáborát.","shortLead":"Az erdélyi magyar hegymászó pénteken érkezik meg a nepáli fővárosba, Katmanduba. Onnan előreláthatólag egy hét alatt...","id":"20210409_varga_csaba_mount_everest_hegymaszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a91483a5-c7e8-42c9-819f-c4a02de954be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65dcb48-9042-4ba3-8409-272d2579dab2","keywords":null,"link":"/elet/20210409_varga_csaba_mount_everest_hegymaszo","timestamp":"2021. április. 09. 05:28","title":"Varga Csaba útnak indult, hogy meghódítsa a Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fa545b-f0ec-4e0e-a288-ca0e41b0a3e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy exobolygó körül szokatlanul sokszínű légkört fedeztek fel az olaszországi Galileo Nemzeti Teleszkóp (Telescopio Nazionale Galileo, TNG) segítségével.","shortLead":"Egy exobolygó körül szokatlanul sokszínű légkört fedeztek fel az olaszországi Galileo Nemzeti Teleszkóp (Telescopio...","id":"20210409_sokszinu_legkor_exobolygo_hd209458b_tng_teleszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0fa545b-f0ec-4e0e-a288-ca0e41b0a3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b688074a-5924-4f36-b18a-15ec9d890adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_sokszinu_legkor_exobolygo_hd209458b_tng_teleszkop","timestamp":"2021. április. 09. 09:03","title":"Igen furcsa légkört fedeztek fel egy exobolygó körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben Törökország vészesen eladósodott.","shortLead":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben...","id":"202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78408065-a8ab-4d06-a5c0-aa66f3e6f472","keywords":null,"link":"/360/202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","timestamp":"2021. április. 10. 16:00","title":"Erdogan a piacokkal akar dacolni, és bedönti a török gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]