Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hétmillió magyar kaphatja meg az oltást júniusig. A PDSZ megakadályozná az április 19-i iskolanyitást. A Szegedi Tudományegyetem vizsgálja professzora ügyét. Éleződik az orosz-ukrán konfliktus. Meghalt Szomjas György filmrendező. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hétmillió magyar kaphatja meg az oltást júniusig. A PDSZ megakadályozná az április 19-i iskolanyitást. A Szegedi...","id":"20210409_Radar_360_Vannak_tanarok_akik_nem_nyitnak_az_iskolakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d01ff15-56f9-4a85-aaf3-530ceedd6aca","keywords":null,"link":"/360/20210409_Radar_360_Vannak_tanarok_akik_nem_nyitnak_az_iskolakat","timestamp":"2021. április. 09. 08:13","title":"Radar 360: Orbán szerint csak az oltásokkal jöhet vissza a béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857e6090-d427-43ad-94b1-bc3f18c8329e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Zürichi Egyetem és az Agroscope kutatóintézet országszerte vizsgálja a talaj minőségét több ezer önkéntes közreműködésével.","shortLead":"A Zürichi Egyetem és az Agroscope kutatóintézet országszerte vizsgálja a talaj minőségét több ezer önkéntes...","id":"20210408_talaj_minosege_kiserlet_svajc_alsonadrag_elasasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=857e6090-d427-43ad-94b1-bc3f18c8329e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1980e1f-8b73-4b32-927d-44c693cfd052","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_talaj_minosege_kiserlet_svajc_alsonadrag_elasasa","timestamp":"2021. április. 08. 16:03","title":"Több ezer alsónadrágot ásnak el a svájci kertekben, és ez a tudományt szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február óta a Facebook az Egyesült Államokban azzal kísérletezik, csökkenti a hírfolyamban megjelenített politikai tartalmak mennyiségét. Könnyen lehet, hogy a tesztelés – néhány azóta bevont ország után – Magyarországon is elkezdődött.","shortLead":"Február óta a Facebook az Egyesült Államokban azzal kísérletezik, csökkenti a hírfolyamban megjelenített politikai...","id":"20210409_facebook_politikai_bejegyzes_elerese_kozossegi_oldal_karacsony_gergely_fekete_gyor_andras_domotor_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15f293b-99f2-4b01-9ac0-dad20f967d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_facebook_politikai_bejegyzes_elerese_kozossegi_oldal_karacsony_gergely_fekete_gyor_andras_domotor_csaba","timestamp":"2021. április. 09. 18:11","title":"Ezért panaszkodhat Karácsony meg Fekete-Győr: Magyarországon is tesztelheti a Facebook a politikacsökkentést [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbbbfe9-1978-4180-b7f8-9d020f553c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két áldozat szervezetében is találtak alkoholt, de nem ezen múlt a baleset. Esélyük sem volt kitérni az ő sávjukban szemből érkező kocsi elől. Lezárult a kettős dusnoki motoros tragédia vizsgálata.","shortLead":"A két áldozat szervezetében is találtak alkoholt, de nem ezen múlt a baleset. Esélyük sem volt kitérni az ő sávjukban...","id":"20210409_dusnaok_motoros_halalos_kozlekedesi_baleset_lezarult_a_vizsgalat_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbbbfe9-1978-4180-b7f8-9d020f553c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af50eea5-3d66-4361-9f74-605f42620423","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_dusnaok_motoros_halalos_kozlekedesi_baleset_lezarult_a_vizsgalat_rendorseg","timestamp":"2021. április. 09. 07:53","title":"Ittas volt a sofőr, aki miatt két motoros halt meg Dusnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában jelentette be a változást. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában jelentette be a változást. ","id":"20210409_Orban_A_kozepiskolak_csak_majus_10en_nyitnak_az_erettsegi_irasbeli_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9bdf61-5e1d-4b24-8ee1-4816212061ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Orban_A_kozepiskolak_csak_majus_10en_nyitnak_az_erettsegi_irasbeli_lesz","timestamp":"2021. április. 09. 07:51","title":"Orbán: A középiskolák csak május 10-én nyitnak, az érettségi csak írásbeli lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak telítettsége nem emelkedik jelentősen, az egészségügy terhelésében azonban legalább egy hónapig még nem várható látványos csökkenés a járvány terjedését modellező szakember szerint.","shortLead":"A kórházak telítettsége nem emelkedik jelentősen, az egészségügy terhelésében azonban legalább egy hónapig még nem...","id":"20210410_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_jarvanymatematika_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893c354-78c6-4668-af9d-dc7da0efb1f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_jarvanymatematika_modell","timestamp":"2021. április. 10. 09:46","title":"Iván Kristóf: A járványmatematikai modell azt mutatja, hogy a vírus terjedése tetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104de16-b414-424e-aab5-40f81cae420b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","id":"20210408_Meghalt_Szomjas_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9104de16-b414-424e-aab5-40f81cae420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f03b32-4889-4679-a138-3ffd9b11a989","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Meghalt_Szomjas_Gyorgy","timestamp":"2021. április. 08. 19:39","title":"Elhunyt Szomjas György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2dee8b-2fe4-4539-a616-1228fd80a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Cellebrite nevű cég átszámítva mintegy 4,8 millió forintért árulja azt az eszközét, amivel a rendvédelmi szervek feltörhetik a gyanúsított iPhone-ját.","shortLead":"Az izraeli Cellebrite nevű cég átszámítva mintegy 4,8 millió forintért árulja azt az eszközét, amivel a rendvédelmi...","id":"20210409_iphone_feltorese_cellebrite_gyilkossag_telefon_feltorese_nyomozas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca2dee8b-2fe4-4539-a616-1228fd80a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eccf2d-d9b9-4734-a364-351fdf8012f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_iphone_feltorese_cellebrite_gyilkossag_telefon_feltorese_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. április. 09. 17:03","title":"Egy 4 éves fiú halála miatt nyomozott a brazil rendőrség, feltörték a gyanúsítottak iPhone-jait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]