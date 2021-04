György herceggel ül egy fogaton Fülöp herceg azon a fotón, amellyel az unokája, Vilmos herceg emlékezett meg a 99 éves korában elhunyt nagyapjáról. A képet Katalin hercegné készítette 2015-ben, Norfolkban. A fogathajtás Fülöp egyik kedves hobbija volt, amelyet még élete utolsó éveiben is szívesen űzött.

Vilmos herceg rendkívüli embernek nevezte a nagyapját, és hangsúlyozta, hogy az évszázadnyi életét a szolgálat határozta meg. „Szerencsés vagyok, hogy túl azon, hogy a példája vezetett, végig jelen volt a felnőtt koromban is – jó és nehéz időkben is” – írta Vilmos, aki külön örül, hogy a gyerekei is megtapasztalhatták Fülöp herceg kalandvágyát és rosszalkodásba hajló humorérzékét. „Nagyon fog hiányozni Nagyapa, de tudom, hogy ő is azt szeretné, hogy folytassuk a munkát” – búcsúzott Vilmos a nagyapjától.

Harry herceg szintén kiemelte, hogy a nagyapja életében a szolgálat volt az első, méltatta a tisztességét, a remek humorérzékét, és a sármját, amellyel mindenhol magára vonta a figyelmet. Nagyapaként a barbecue és az ugratás mestere volt, és pimasz maradt élete végéig – írta Harry.

Harry herceg tavaly március óta először látogat haza Kaliforniából, hogy részt vegyen a nagyapja temetésén. Ez lesz az első alkalom, hogy személyesen beszélheti meg a családjával az Oprah-interjú nyomán kialakult válságot.

Meghalt Fülöp - a brit monarchia elvesztette a mesebeli hercegét Alig néhány hónappal a századik születésnapja előtt meghalt Fülöp herceg, Erzsébet királynő férje és támasza. Egy hosszú, kalandokban és szolgálatban gazdag élet ért véget, és a brit monarchia elveszítette az egyik legfontosabb tartóoszlopát.

