[{"available":true,"c_guid":"f2e3f33c-f88c-4054-a44e-3f7e5c039d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Guardian brit napilap oknyomozója arra jutott, hogy Facebook nem minden országban számolja fel azokat a kamuprofil-hálózatokat, melyeket a helyi hatalom az ellenfelek lejáratására és a saját pozíciója megerősítésére hoz létre.","shortLead":"A The Guardian brit napilap oknyomozója arra jutott, hogy Facebook nem minden országban számolja fel azokat...","id":"20210412_facebook_oldal_pages_kormanyzat_lejaratas_propaganda_kamu_oldalak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e3f33c-f88c-4054-a44e-3f7e5c039d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a48aee8-2daa-4d2c-bfb7-d83cf68056bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_facebook_oldal_pages_kormanyzat_lejaratas_propaganda_kamu_oldalak","timestamp":"2021. április. 12. 15:15","title":"Van egy kiskapu a Facebook rendszerében, több politikus visszaél vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A technológiai cégek mobilitási adatai sok szempontból árulkodóak.","shortLead":"A technológiai cégek mobilitási adatai sok szempontból árulkodóak.","id":"20210412_mobilitiasi_adatok_jarvany_koronavirus_elhunyt_magyarok_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c75980d-e38c-408c-9392-f3bed322cd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_mobilitiasi_adatok_jarvany_koronavirus_elhunyt_magyarok_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 12. 10:01","title":"A magyarok akkor se nagyon maradtak otthon, amikor már napi szinten több mint 200 halottja volt a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni gáláján. Vanessa Kirby elől is elvitte Frances McDormand a legjobb női főszereplő díját.



","shortLead":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni...","id":"20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b051af-32e3-4a32-a248-b10dd0ce79ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","timestamp":"2021. április. 12. 08:40","title":"Tarolt A nomádok földje a BAFTA-díjkiosztón, Vanessa Kirby nem nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot kapnak – legalábbis erről árulkodik egy brit kutatás.","shortLead":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot...","id":"20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa3560f-f06e-4c63-9704-ff659972e986","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","timestamp":"2021. április. 13. 08:39","title":"Egy asztmásoknál már bevált gyógyszer látványosan gyorsíthatja a koronavírus-betegek felépülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846e09a-7766-4e49-aa2c-e1745e144e5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten a Domino's pizzériahálózat elindította a robotautó-szállítási szolgáltatását. Akik ezt a kiszállítást kérik, azoknak a megrendelt ételt egy teljesen önálló jármű viszi házhoz, amit a Nuro cég fejlesztett.","shortLead":"A héten a Domino's pizzériahálózat elindította a robotautó-szállítási szolgáltatását. Akik ezt a kiszállítást kérik...","id":"20210413_robot_pizzafutar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a846e09a-7766-4e49-aa2c-e1745e144e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f828e9-7ca4-4d1e-9528-ce99ac082f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_robot_pizzafutar","timestamp":"2021. április. 13. 08:10","title":"Elindultak élesben is a robotpizzafutárok Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","shortLead":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","id":"20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f3482-427e-4a08-b9ab-8e8fe7a72ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","timestamp":"2021. április. 13. 11:21","title":"Kémfotón az izgalmasnak ígérkező új BMW M4 CSL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz ötlet.","shortLead":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz...","id":"20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd80b56-a7b5-4bd0-92e5-e555e149e65c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","timestamp":"2021. április. 13. 11:17","title":"A japánok az óceánba öntik a fukusimai atomerőmű radioaktív vizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]