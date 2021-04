Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve mindjárt ott, hogyan szerzik vissza a bizonytalan időszakban az időközben biztos munkát talált munkaerőt a cégek. És akkor is kérdés: mi lesz azokkal, akik nem kaptak oltást?","shortLead":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve...","id":"20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b8156-7f1f-49d0-a1fc-f70d28a541cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","timestamp":"2021. április. 14. 20:00","title":"Arra ne számítsunk, hogy egyből beindulnak majd a kocsmák és szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy korábban felvett hitelt váltott ki a BDPST Zrt. Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a jegybanki programban.","shortLead":"Egy korábban felvett hitelt váltott ki a BDPST Zrt. Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a jegybanki...","id":"20210414_Tiborcz_Istvan_mnb_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1dd59-18c0-41c8-bedb-67f1453a58a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Tiborcz_Istvan_mnb_hitel","timestamp":"2021. április. 14. 07:23","title":"Tiborcz István cégének is jutott az állami olcsó hitelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka elektromos kínálatába.","shortLead":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka...","id":"20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8200071-687b-4889-a783-63d86f4b9006","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","timestamp":"2021. április. 15. 04:25","title":"Az Audinak is megérkezett az elektromos „tömegautója” – itt Q4 e-tron ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","shortLead":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","id":"20210414_foldrenges_gorogorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcf3697-c485-4b11-849e-ce6b78897f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_foldrenges_gorogorszag","timestamp":"2021. április. 14. 05:53","title":"Földrengés rázott meg két görög szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és amely miatt a jobboldali publicista pellengérre állította. A hvg.hu-nak arról beszélt: mocskolódó üzeneteket is kap azóta.","shortLead":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és...","id":"20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3189002-e5c0-49ca-90b9-42655b324b41","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","timestamp":"2021. április. 14. 11:10","title":"Reagált a nő, akire Bayer Zsolt ráuszította a rajongóit: \"Fogalmam sincs, miért történik ez velem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi önkormányzat. A helyiek hevesen tiltakoznak a tervek ellen.","shortLead":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi...","id":"20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998649ee-9462-4a1f-9a43-1ca6fa998c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","timestamp":"2021. április. 13. 18:43","title":"Turistabuszok özönétől tartanak a Déli pályaudvar régi vágányai mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi akár életfogytiglanit is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.","shortLead":"A férfi akár életfogytiglanit is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.","id":"20210414_Meghosszabbitottak_letartoztats_sebeszolloval_kulfoldi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb34983-13cf-45f6-b57c-f1bafd35e56c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Meghosszabbitottak_letartoztats_sebeszolloval_kulfoldi_ferfi","timestamp":"2021. április. 14. 17:11","title":"Meghosszabbították a Covid-osztályon késelő férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.","shortLead":"A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.","id":"20210413_usa_afganisztan_hadsereg_kivonulas_911","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b438996-b727-4690-967a-6710d4477c87","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_usa_afganisztan_hadsereg_kivonulas_911","timestamp":"2021. április. 13. 18:58","title":"9/11 huszadik évfordulójáig vonulna ki Afganisztánból az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]