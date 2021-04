Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce33eefc-07a8-4749-a090-e8647d8648ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különösen jó állapotban tárták fel egyiptomi régészek a körülbelül 3400 évvel ezelőtt létezett város, Aton romjait Luxornál. Vajon kik laktak a házakban, és miért halt ki évezredekkel ezelőtt a település? Miért csak most bukkantak rá a kutatók és ezzel megtalálták-e az egyiptomi Pompejit vagy az afrikai Eldorádót? Bács Tamást, az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vezetőjét kérdeztük, aki több mint 20 éve maga is ásatásokat vezet a régióban.","shortLead":"Különösen jó állapotban tárták fel egyiptomi régészek a körülbelül 3400 évvel ezelőtt létezett város, Aton romjait...","id":"20210417_A_3000_eve_elveszett_egyiptomi_aranyvaros_minden_volt_csak_nem_elveszett_es_nem_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce33eefc-07a8-4749-a090-e8647d8648ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d2dd99-9337-4b61-9dc6-68652072ec52","keywords":null,"link":"/kultura/20210417_A_3000_eve_elveszett_egyiptomi_aranyvaros_minden_volt_csak_nem_elveszett_es_nem_arany","timestamp":"2021. április. 17. 20:00","title":"A „3000 éve elveszett egyiptomi aranyváros” minden volt, csak nem elveszett és nem arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikai hivatal már nem csak átlag, hanem közepes (medián) keresetet is közöl, és már a kis cégeket is figyelembe veszik. Januárban a bruttó átlagkereset 398 ezer forint volt. A bruttó közepes kereset csak 319 ezer forint.","shortLead":"A statisztikai hivatal már nem csak átlag, hanem közepes (medián) keresetet is közöl, és már a kis cégeket is...","id":"20210417_Vegre_megtudhatjuk_mennyi_a_hetkoznapi_magyar_fizetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b588754-1f3f-41ea-84bb-87084fd90806","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_Vegre_megtudhatjuk_mennyi_a_hetkoznapi_magyar_fizetese","timestamp":"2021. április. 17. 13:43","title":"Végre megtudhatjuk, mennyi a hétköznapi magyar fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A magyar Decathlonnál közel 30 százalékkal nőtt a kereslet.","shortLead":"A magyar Decathlonnál közel 30 százalékkal nőtt a kereslet.","id":"20210417_Magyarorszagot_is_elerte_a_globalis_bringahiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03500d09-ee6d-4c20-af33-281d5898884d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Magyarorszagot_is_elerte_a_globalis_bringahiany","timestamp":"2021. április. 17. 15:37","title":"Magyarországot is elérte a globális bringahiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","shortLead":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","id":"20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3e15ce-731f-45f5-9774-a14dda6f6cd9","keywords":null,"link":"/elet/20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 17:44","title":"Már szombaton nyitnak a katolikus templomok, és lehet miséket tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis megrendítő. Egy gyászoló családot láttunk, amely a saját belső kapcsolataival is próbál tisztába kerülni. ","shortLead":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667edad8-075b-4948-baf9-e92a68f6944b","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","timestamp":"2021. április. 17. 17:28","title":"Fülöp herceg temetése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e24c15-0cd4-4293-a903-a0dd68a23806","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyszínen a járvány miatt csak harmincan vehettek részt, a képernyők előtt azonban több millióan követhették a 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg temetését. A királynő 73 éven át hűséges társát kísérte utolsó útjára.

","shortLead":"A helyszínen a járvány miatt csak harmincan vehettek részt, a képernyők előtt azonban több millióan követhették a 99...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74e24c15-0cd4-4293-a903-a0dd68a23806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07536d8a-d160-4532-baf4-654f3da063bd","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese","timestamp":"2021. április. 17. 15:00","title":"A rendíthetetlen hűségét ünnepelték – eltemették Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb a korszakos művészhez.","shortLead":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb...","id":"202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1abc49-ba52-4300-b553-13a67c71120e","keywords":null,"link":"/360/202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","timestamp":"2021. április. 17. 11:10","title":"Frank Zappa világa, avagy üdv a felfoghatatlan zenék birodalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4d689e-a952-43c0-8391-b7a21057c86f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tíz évvel a bevezetése után óriási eltöltési számot könyvelhetett el egy androidos alkalmazás: a Google Fordító jó eséllyel az ön telefonján is megtalálható.","shortLead":"Több mint tíz évvel a bevezetése után óriási eltöltési számot könyvelhetett el egy androidos alkalmazás: a Google...","id":"20210417_google_translate_alkalmazas_egymilliard_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4d689e-a952-43c0-8391-b7a21057c86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c152f7fb-962f-49c5-b9c4-f45ff3e59d1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_google_translate_alkalmazas_egymilliard_letoltes","timestamp":"2021. április. 17. 08:03","title":"Túl az 1 000 000 000 letöltésen a legnépszerűbb fordítóalkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]