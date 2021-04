Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71fbcede-b6c7-4c24-82ef-7437353ce563","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint „szerények voltak” a kéréssel.","shortLead":"A miniszter szerint „szerények voltak” a kéréssel.","id":"20210416_gulyas_papok_lelkeszek_oltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fbcede-b6c7-4c24-82ef-7437353ce563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d94e731-19e2-49b3-8417-7666aa137853","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_gulyas_papok_lelkeszek_oltasa","timestamp":"2021. április. 16. 21:41","title":"Gulyás: Következőnek a papok és lelkészek kapnak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7020e68-3f45-481c-ac77-cfebc6af834f","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal közel ezer kilométert is el lehet autózni, akkor a hatékonyság nem lehet kérdés.","shortLead":"Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal...","id":"20210416_Audi_A3_35_TDIteszt_a_dizel_jo_hirneve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7020e68-3f45-481c-ac77-cfebc6af834f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60abd1a2-ca26-4fab-92a2-c6bfc9f5dd9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Audi_A3_35_TDIteszt_a_dizel_jo_hirneve","timestamp":"2021. április. 17. 04:31","title":"Audi A3 35 TDI-teszt: a dízel jó hírneve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fadae9a-029d-416b-b08a-a9b88cf6e51e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szovjet hadsereg 1989-es afganisztáni kivonulása után az ázsiai állam tartós káoszba és belháborúba süllyedt, s aligha lesz ez másképp szeptember után, amikor az utolsó nyugati katonák is elhagyják az országot. A kivonulás nyertesei a tálibok lehetnek, a legnagyobb vesztesek pedig a nők és a kisebbségek lesznek, akiknek jogait korlátozni fogják a fanatikus vallási mozgalom támogatói. A szomszédos államoknak is van mitől tartaniuk.","shortLead":"A szovjet hadsereg 1989-es afganisztáni kivonulása után az ázsiai állam tartós káoszba és belháborúba süllyedt, s...","id":"20210418_Afganisztan_usa_hadsereg_kivonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fadae9a-029d-416b-b08a-a9b88cf6e51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c155e6e-68fe-4bcf-a18d-f08780851699","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Afganisztan_usa_hadsereg_kivonulas","timestamp":"2021. április. 18. 11:00","title":"Ilyen lehet Afganisztán a nyugati katonák kivonulása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","shortLead":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","id":"20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0be5383-df01-46fb-aa73-3c3f0ceff7f4","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","timestamp":"2021. április. 18. 12:54","title":"Új helyszínnel bővül a Forma-1 versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","shortLead":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","id":"20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a6604-798d-469c-80a8-d789a81c9d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","timestamp":"2021. április. 18. 10:14","title":"Kriptovalutában is fizet dolgozóinak a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Schwartz csoport a hulladék- és vízgazdálkodással foglalkozó Suez érdekeltségeiből vásárolt, több európai országban is.","shortLead":"A Schwartz csoport a hulladék- és vízgazdálkodással foglalkozó Suez érdekeltségeiből vásárolt, több európai országban...","id":"20210416_lidl_schwartz_csoport_megvette_suez_vallalatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c68f8-3b2e-448e-9fd7-40f8f5199502","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_lidl_schwartz_csoport_megvette_suez_vallalatot","timestamp":"2021. április. 16. 16:22","title":"Csaknem 400 milliárd forintért vásárolta be magát az újrahasznosításba a Lidl cégcsoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39a1836-4f61-47ae-abd2-2ceb70f9b57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fenntartható erdőgazdálkodásba fektet pénzt, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válhasson.","shortLead":"Az Apple a fenntartható erdőgazdálkodásba fektet pénzt, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válhasson.","id":"20210416_apple_restore_found_penzugyi_alap_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c39a1836-4f61-47ae-abd2-2ceb70f9b57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab8a04f-dd45-4d1a-9069-d4200c247145","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_restore_found_penzugyi_alap_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 16. 18:03","title":"60 milliárd forintot tesz fel az Apple egy célra: hogy több fát ültessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra épül, és az ígéretek szerint akár 486 kilométert is képes megtenni csendben suhanva. Hogy ebből mennyit hoz a gyakorlatban, kiderül a tesztünkből.","shortLead":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra...","id":"20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593ffe6-9a33-4bf1-b762-0e83687bed5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","timestamp":"2021. április. 17. 07:59","title":"Merjünk kicsit álmodni: teszten a kompakt Mercedes EQA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]