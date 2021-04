Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bölények menthetnék meg a spanyol erdőket a tüzektől, mivel a korábban a kihalás szélére sodródott, de manapság újra növekedő populációjú növényevő faj az erdők gyúlékony aljnövényzetével táplálkozik – hívják fel a figyelmet szakemberek.","shortLead":"A bölények menthetnék meg a spanyol erdőket a tüzektől, mivel a korábban a kihalás szélére sodródott, de manapság újra...","id":"20210417_bolenyek_spanyol_erdok_aljnovenyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c997d6-574a-4597-aa1f-11f168cd8be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_bolenyek_spanyol_erdok_aljnovenyzet","timestamp":"2021. április. 17. 20:03","title":"Megeszik a gyúlékony növényzetet, így mentik meg a spanyol erdőket a bölények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvársajtó szerint megvárja a királynő – a nagymamája – születésnapját.","shortLead":"A brit bulvársajtó szerint megvárja a királynő – a nagymamája – születésnapját.","id":"20210419_Harry_herceg_a_tervezettnel_kesobb_utazhat_vissza_Kaliforniaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda0b2bf-b1a4-43ad-81dd-5e901440793d","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Harry_herceg_a_tervezettnel_kesobb_utazhat_vissza_Kaliforniaba","timestamp":"2021. április. 19. 09:51","title":"Harry herceg a tervezettnél később utazhat vissza Kaliforniába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","shortLead":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","id":"20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa9029-f997-4720-9c29-1ef55a076f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","timestamp":"2021. április. 19. 14:59","title":"Itt egy kis előzetes a megújult Volkswagen Polóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely szerint egy 21 százalékos globális társaságiadó-minimumot állapítanának meg a multik számára.","shortLead":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely...","id":"20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb6e56-199a-4dcd-a433-d08a706668ea","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Brüsszelnek se lenne ellenére a társasági adó minimuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Azt is elmondta, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint, a koronavírus-fertőzés során a legkisebb erek belső rétegei gyulladhatnak be, ez okozza a sokszervi szövődményeket.\r

\r

","shortLead":"Az öt nemzeti egészségügyi program mellé célszerű egy hatodik, járványellenes programot is kidolgozni – mondta...","id":"20210417_Kasler_ki_kell_dolgozni_a_jarvanyellenes_nemzeti_programot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdc7b1c-7a6a-4f0e-9401-9cc203cc0f47","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Kasler_ki_kell_dolgozni_a_jarvanyellenes_nemzeti_programot","timestamp":"2021. április. 17. 22:31","title":"Kásler: Járványellenes nemzeti programot kell kidolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3bab07-4413-47e8-be94-19622dea593e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Apple – már ha valóban belép a járműpiacra – nem lesz lemaradva a valódi önvezető gépkocsik kifejlesztésében.","shortLead":"Az Apple – már ha valóban belép a járműpiacra – nem lesz lemaradva a valódi önvezető gépkocsik kifejlesztésében.","id":"202115_onvezetogondok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad3bab07-4413-47e8-be94-19622dea593e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f35abac-d90e-45bb-81c9-662cfaf6e326","keywords":null,"link":"/360/202115_onvezetogondok","timestamp":"2021. április. 18. 08:20","title":"Önvezető BMW, Tesla, Apple Car – mit tudhatnak ma, mit holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]