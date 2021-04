"Ez a nap is eljött. Kicsit hamarabb, mint gondoltam, de jó helyre kerültem. Köszi Digi!" – ezzel a poszttal adta hírül Lukács Viktor népszerű sportriporter, hogy a jövőben a Digi Sport kereskedelmi csatornánál folytatja, szúrta ki a 24.hu.

Március 22-én az Index írta meg, hogy az M4 Sport Junior Primissima-díjas sportkommentátorát, aki az egyik legfoglalkozatottabb riportere volt a csatornának, minden hivatalos indoklás nélkül, hirtelen rúgták ki a közmédiából. Az M4 Sportnál eredetileg számítottak Lukácsra a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság, valamint a tokiói olimpia közvetítése miatt is.

A lap azt írta, hogy nem Lukács volt az egyetlen, akit abban az időszakban eltávolítottak állásából, Hrutka János szakkommentátornak is mennie kellett. Mint ismert: Hrutkát a Spíler TV-től menesztették, és bár az egykori válogatott labdarúgó nem indokolta meg, hogy konkrétan mi a távozása oka, egy posztjában utalt rá, hogy a családügyekről alkotott véleményével lehetett a gond. Hrutka János az elmúlt hetekben többször is támogatta Gulácsi Pétert a szivárványcsaládok melletti kiállásban, de interjúban is beszélt a sportban tapasztalható homofóbiáról (a Spíler TV mindeközben a Magyar Sportújságírók Szövetségének cáfolta, hogy a nyílt politizálás vezetett volna a szerződésbontáshoz Hrutka János esetében).

Az Index információi szerint a szakmán belül többen is azt feltételezik, hogy Lukács Viktort is hasonló okokból szedték le a képernyőről, ő is lájkolta Gulácsi Péter említett bejegyzését. Lukács a 24.hu podcast-műsorában nem erősítette meg ezt az információt, de nem is tagadta.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: