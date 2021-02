Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","shortLead":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","id":"20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b395a-5c6f-4a6b-9492-a2208a7d2df0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","timestamp":"2021. február. 24. 12:29","title":"Rómában kivirágzott egy mozgólépcső, mintha egy film díszlete lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c553ca-540e-4d50-9877-0125793f1a15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig hétfő este volt a legaktívabb a tűzhányó.","shortLead":"Eddig hétfő este volt a legaktívabb a tűzhányó.","id":"20210225_etna_vulkan_kitores_ken_dioxid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c553ca-540e-4d50-9877-0125793f1a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13b84b1-43bf-42e0-8a9b-b2dbb0f3e6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_etna_vulkan_kitores_ken_dioxid","timestamp":"2021. február. 25. 14:27","title":"Egyre hevesebbek az Etna kitörései – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A víruskutató szerint eddig sem léteztünk koronavírus nélkül.","shortLead":"A víruskutató szerint eddig sem léteztünk koronavírus nélkül.","id":"20210224_rusvai_miklos_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8afbaa0-0575-47d8-8c92-5ae0e73d7452","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_rusvai_miklos_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 24. 09:45","title":"Rusvai Miklós: Ne legyenek illúzióink, a vírus még évtizedekig velünk marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Kriza Ákos temetésén vett részt, ahol a feljelentő szerint ötvennél többen voltak, Orbán pedig nem viselt maszkot.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök Kriza Ákos temetésén vett részt, ahol a feljelentő szerint ötvennél többen voltak, Orbán pedig nem...","id":"20210224_Elutasitotta_a_rendorseg_az_Orban_Viktor_elleni_feljelentest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ccad6-98db-4760-911f-290c0d7606f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Elutasitotta_a_rendorseg_az_Orban_Viktor_elleni_feljelentest","timestamp":"2021. február. 24. 19:52","title":"Elutasította a rendőrség az Orbán Viktor elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef6754-e5c6-4ee4-b776-4a76ff68843a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindenképpen nagy pillanat lesz viszontlátni a maranellói csapatot 1973 után először. ","shortLead":"Mindenképpen nagy pillanat lesz viszontlátni a maranellói csapatot 1973 után először. ","id":"20210225_50_ev_utan_visszater_a_Ferrari_a_Le_Mansi_24_orasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ef6754-e5c6-4ee4-b776-4a76ff68843a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad7ce8b-8926-4a5a-8f8c-a326a1353c3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_50_ev_utan_visszater_a_Ferrari_a_Le_Mansi_24_orasra","timestamp":"2021. február. 25. 07:28","title":"50 év után visszatér a Ferrari a Le Mans-i 24 órásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1eb06c-e5d4-4f47-9e07-1e946b10740e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnöknek csütörtökön csak rossz híre volt, azt mondta, a járvány két legnehezebb két hete jön, az eddiginél is nagyobb terhelés lesz a kórházakon. A járványügyi korlátozásokat március 15-ig hosszabbította meg a kormány. Ezek után érkezett a miniszterelnök a Kossuth Rádióba a szokásos péntek reggeli interjúra. Arról beszélt, a kórházakban vissza kell hozni a tavaly áprilisi és novemberi korábbi készültségi állapotot, illetve az Európán kívüli külföldi utazásokat korlátozni fogják. Arról, hogy kell-e további szigorítás, a következő napok adatai alapján döntenek. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnöknek csütörtökön csak rossz híre volt, azt mondta, a járvány két legnehezebb két hete jön...","id":"20210226_Orban_jarvany_kossuth_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a1eb06c-e5d4-4f47-9e07-1e946b10740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07317cd9-8b1b-462f-8eb0-bfb1a6e71941","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Orban_jarvany_kossuth_eu","timestamp":"2021. február. 26. 07:38","title":"Orbán: Emelt szintű készültséget kellett elrendelni a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert Magyarországon. Nincsenek például arra vonatkozó tömeges eredmények, hogy a 60 évesnél idősebbeknél mennyire hatásos, itthon mégis őket oltják vele. Mennyire biztonságos ez így számukra? Hogyan viselkedjen az, akit már beoltottak? Mennyire hiányzik az OGYÉI vizsgálat, illetve mire elég az NNK-é? Erről kérdeztük Falus András Széchenyi-díjas immunológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. ","shortLead":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert...","id":"20210226_Falus_Andras_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72c867c-5cc4-461d-b2b8-b7332d0c6626","keywords":null,"link":"/360/20210226_Falus_Andras_interju","timestamp":"2021. február. 26. 06:30","title":"\"Nincs az a kínai vakcina, ami nagyobb rizikót jelentene, mint a vírus okozta betegség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormányrendelet szerint újra fel lehet venni közmunkára azokat is, akiknek a tízéves szabály miatt már megszűnt a közfoglalkoztatási jogviszonya.","shortLead":"A kormányrendelet szerint újra fel lehet venni közmunkára azokat is, akiknek a tízéves szabály miatt már megszűnt...","id":"20210224_kozmunka_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffba9ef-3974-40a5-9116-53dae8262cc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kozmunka_rendelet","timestamp":"2021. február. 24. 09:51","title":"Nem esnek ki a közmunkából azok se, akik tíz éve benne vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]