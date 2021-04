Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24e38f0b-abad-48f1-ae6d-119f987ed106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beadta a kormány a javaslatot, amellyel hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény, viszont 20 millió forintos mérlegfőösszeg fölött majdnem minden szervezetről az Állami Számvevőszék készít évente jelentést.","shortLead":"Beadta a kormány a javaslatot, amellyel hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló...","id":"20210421_civiltorveny_visszavonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e38f0b-abad-48f1-ae6d-119f987ed106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27bc1d-b16a-4912-952a-269c4b699ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civiltorveny_visszavonas","timestamp":"2021. április. 21. 08:26","title":"Visszavonja a kormány a civiltörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","shortLead":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","id":"20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e32948-4679-4193-8236-ff0e90c2d28d","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","timestamp":"2021. április. 21. 12:17","title":"Videón, ahogy szabadon engednek egy jaguárcsaládot Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de a halálozások száma még mindig nagyon magas.","shortLead":"Az aktív esetszám, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de a halálozások száma még mindig...","id":"20210421_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad2da19-cea4-40bf-a067-54009be46d76","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 21. 08:47","title":"207 újabb áldozata van a koronavírusnak, 3,36 millió embert beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfabd470-8ef1-4cf9-b730-1416555e4ea2","c_author":"Gergely Márton, Dobszay János","category":"360","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha jelezhetné Orbán Viktor, hogy a rizikóssá váló moszkvai kapcsolatokon némileg lazítva Peking előtt nyitja meg az országot.","shortLead":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"202116__orban_kinapolitikaja__pekingnek_szeretettel__sundamfudan__igy_noveld_asarkanyodat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfabd470-8ef1-4cf9-b730-1416555e4ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14548398-16ec-412a-a0d5-2988582c3eeb","keywords":null,"link":"/360/202116__orban_kinapolitikaja__pekingnek_szeretettel__sundamfudan__igy_noveld_asarkanyodat","timestamp":"2021. április. 22. 11:00","title":"Orbán áthelyezi a súlypontot: az orosz botrányok miatt Kínának árulja ki az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség az oltási sorrenden is változtatott volna.","shortLead":"A többség az oltási sorrenden is változtatott volna.","id":"20210421_Median_A_fideszesek_tobbsege_is_adott_volna_bertamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86829b-0187-43fb-a6f7-3b9f8fb5f257","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Median_A_fideszesek_tobbsege_is_adott_volna_bertamogatast","timestamp":"2021. április. 21. 06:10","title":"Medián: A fideszesek többsége is adott volna bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","shortLead":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","id":"20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83604d02-360f-4aab-a41f-ae998976509b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","timestamp":"2021. április. 21. 15:23","title":"Ismeretlen karitatív szervezet kapja meg a korábbi eszközkezelő után megmaradt állami bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült a part mellé.","shortLead":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült...","id":"20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75142a2b-73b1-4153-bace-03430200ea63","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","timestamp":"2021. április. 22. 10:10","title":"Betonfalat emeltek közvetlenül a partra az agárdi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd meghajlítani.","shortLead":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd...","id":"20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f835321-3be1-4c2c-8a96-ad1424396c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","timestamp":"2021. április. 21. 11:03","title":"Kinyitható táblagéppel jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]