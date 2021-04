Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható vakcinaszállítmányokról volt szó az európaügyi miniszterek tanácskozásán. 2021. április. 20. 20:59 Az újságírókat védeni kell - jogállami vitát folytattak a tagállamok

A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. 2021. április. 22. 07:26 Schulz: Az autokraták a járvány során sem jeleskednek

Új várfal, lépcsősorok, kilátóteraszok és nagy kert is épül, de egy tó is várja majd a látogatókat.

2021. április. 21. 17:33 Kert, medence és 35 méter magas zászló is kerül az átépített Citadellára A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Derek Chauvint a George Floyd halála ügyében zajló perben. 2021. április. 21. 08:44 Lewis Hamilton: George halála nem volt hiábavaló Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést az ország keleti felére és az Észak-Dunántúlra. 2021. április. 21. 05:43 Újabb viharos nap következik A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval kevesebbről szólt. 2021. április. 22. 08:59 Az állami lottócég 34,6 milliárdos szerződést kötött a kormánykedvenc reklámosokkal A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztek.

\r

2021. április. 21. 08:50 Problémás csírázóképesség, kevés mag – letesztelte a Nébih a paprikavetőmagokat A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt. 2021. április. 22. 05:18 Foci-Eb: Bilbao nem vállalta nézők beengedését, elvették tőle a rendezést