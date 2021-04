Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","shortLead":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","id":"20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f1ad7-e708-4d3c-af5f-7a4febee1123","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. április. 26. 10:37","title":"Szívizomgyulladásos esetek miatt kivizsgálják a Pfizer vakcináját Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont ki állományából a szovjet – illetve akkor már orosz – hadsereg.","shortLead":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont...","id":"20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ebbaea-b3c3-48c0-8355-178a999453d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","timestamp":"2021. április. 26. 08:03","title":"Fotók: Így néz ki belülről egy kiszuperált, 56 éves szovjet tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","shortLead":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","id":"20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28388c4-337c-4827-ba7f-946939b67a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","timestamp":"2021. április. 25. 15:38","title":"Lehet, hogy júniusban találkozik egymással Putyin és Biden, de nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","shortLead":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","id":"20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484edaff-65d8-4ffc-9ee5-f87fda19699f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","timestamp":"2021. április. 26. 07:59","title":"Ünnepi limitált szériás Maseratik érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alaposan átalakították az italgyártók a termékpalettájukat. A csökkentett kalóriatartalmú és kalóriamentes üdítőik aránya 23 százalékról 57 százalékra emelkedett.","shortLead":"Alaposan átalakították az italgyártók a termékpalettájukat. A csökkentett kalóriatartalmú és kalóriamentes üdítőik...","id":"20210427_magyar_uditok_cukor_kaloria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee5ef13-f70d-401e-a952-de56b2c2ab1f","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_magyar_uditok_cukor_kaloria","timestamp":"2021. április. 27. 10:28","title":"Drasztikusan csökkent a magyar üdítők cukor- és kalóriatartalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","shortLead":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","id":"20210426_siraly_siralyhaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e48c0-8bfb-4c7c-afa2-7a5b238618bf","keywords":null,"link":"/elet/20210426_siraly_siralyhaton","timestamp":"2021. április. 26. 12:07","title":"Nincs nagyobb király most a sirályháton lovagló sirálynál az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik: a csalók által kiküldött e-mail ezúttal úgy néz ki, mintha valóban a pénzintézettől érkezett volna.","shortLead":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik...","id":"20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8074b2-d0c4-489f-a466-2ca23f269320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","timestamp":"2021. április. 26. 18:05","title":"Figyelmeztetést küldött ki a K&H: támadási hullám indult az ügyfelek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","shortLead":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","id":"20210426_idojaras_hetfo_hideg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347b65fe-31e2-44af-9374-4b75501c8894","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_idojaras_hetfo_hideg","timestamp":"2021. április. 26. 05:35","title":"Hűvös idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]