Ha Harry herceg kéri, akkor beoltatná magát?

[{"available":true,"c_guid":"33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fabia negyedik generációja minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik.","shortLead":"A Fabia negyedik generációja minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik.","id":"20210427_jol_mutat_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501e598b-daa5-449c-89f0-4fddc975f767","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_jol_mutat_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. április. 27. 06:41","title":"Jól mutat a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kedden igazságügyi szakértőket hallgatott meg a bíróság, hogy meg tudja állapítani a Viking Sigyn kapitányának felelősségét a két évvel ezelőtt történt tömegszerencsétlenségben. ","shortLead":"Kedden igazságügyi szakértőket hallgatott meg a bíróság, hogy meg tudja állapítani a Viking Sigyn kapitányának...","id":"20210427_hableany_baleset_targyalas_szakertok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b98f3c-2cd2-40ba-baf7-2ed0dcafeae8","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_hableany_baleset_targyalas_szakertok","timestamp":"2021. április. 27. 16:10","title":"Szakértők meghallgatásával folytatódott a Hableány-ügy tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már több lehetséges helyszínről is egyeztettek, a döntést a kormány fogja meghozni.","shortLead":"Már több lehetséges helyszínről is egyeztettek, a döntést a kormány fogja meghozni.","id":"20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c3b5e-b870-487c-9bb7-457ff2ab3e1a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk","timestamp":"2021. április. 27. 12:35","title":"Demeter Szilárdék a Diákvárosban húznák fel az Országos Széchényi Könyvtárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","id":"20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38452b57-5962-46d1-8645-784154869d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","timestamp":"2021. április. 26. 13:07","title":"A csernobili sugárfertőzöttek gyermekei nem szenvedtek egészségkárosodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f32f0d-73d0-435b-bc2d-7018becf71ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tízen meghaltak, köztük a felkelők egyik parancsnoka.","shortLead":"Legalább tízen meghaltak, köztük a felkelők egyik parancsnoka.","id":"20210427_robbantas_talib_fegyveresek_afganisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f32f0d-73d0-435b-bc2d-7018becf71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e39af5b-7600-4489-b83b-bd0b7d267277","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_robbantas_talib_fegyveresek_afganisztan","timestamp":"2021. április. 27. 10:01","title":"Véletlenül saját magukat robbantották fel tálib fegyveresek Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogtiszta tartalmakat ma már több forrásból, könnyebben lehet megszerezni, mint azelőtt. A szerzőijog-sértések száma viszont nem csökkent.","shortLead":"A jogtiszta tartalmakat ma már több forrásból, könnyebben lehet megszerezni, mint azelőtt. A szerzőijog-sértések száma...","id":"20210428_cd_dvd_hamisitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4e168c-d098-4050-8603-c0fa6aa62f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_cd_dvd_hamisitas","timestamp":"2021. április. 28. 07:51","title":"Gyakorlatilag eltűntek a hamis CD-k és DVD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Matalin Dóra","category":"elet","description":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában, akkor nem kerülhetjük el a tükörbe nézést sem – a szó szoros értelmében. A magyar felnőttek 70 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, a fertőzés szövődményei rájuk pedig különösen veszélyesek. A Covid ráadásul tovább hizlalja az embereket.","shortLead":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában...","id":"20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591195fd-07a1-445e-ad3f-028d15d515a8","keywords":null,"link":"/elet/20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 06:30","title":"A magyarok elhízottsága is hozzájárul a rossz hazai koronavírus-adatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]