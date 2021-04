Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pfizer és a BioNTech május elején nyújtja be a kérelmét az alkalmazási engedély kiterjesztésére, így nyáron megkezdődhet a 12–15 évesek oltása is a közös fejlesztésű vakcinájukkal.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech május elején nyújtja be a kérelmét az alkalmazási engedély kiterjesztésére, így nyáron...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18d83c-7e66-4d31-b860-76bfed63d69d","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. április. 29. 10:16","title":"Júniustól akár már a 12 éveseket is olthatják a BioNTech vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","shortLead":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","id":"20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac122fa-4e8f-4474-b20b-5a5da3f93e9f","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","timestamp":"2021. április. 28. 15:10","title":"Megtartják idén a 30. születésnapját ünneplő Művészetek Völgyét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7be647-aca3-4c95-890d-b35c2e26d986","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fotók alapján tériszonyosoknak nem ajánlott a híd.","shortLead":"A fotók alapján tériszonyosoknak nem ajánlott a híd.","id":"20210429_fuggohidj_portugalia_arouca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc7be647-aca3-4c95-890d-b35c2e26d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc380a17-ed3d-42fe-b3f8-f6e1857046e0","keywords":null,"link":"/elet/20210429_fuggohidj_portugalia_arouca","timestamp":"2021. április. 29. 21:23","title":"Átadták a világ leghosszabb függőhídját Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári számokat is korrigálták, több százzal nőtt a halálesetek száma az eddig ismerthez képest abban a két hónapban. A születésszám eközben kéthavi zuhanás után megugrott, úgy tűnik, ahogy elmúlt tavaly a járvány első hulláma, többen mertek gyereket vállalni.","shortLead":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári...","id":"20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a43e53-b34a-4b8e-8770-283f025ec66e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","timestamp":"2021. április. 30. 09:13","title":"KSH: 40 százalékkal nőtt a halálozások száma márciusban a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő év január elsejétől nem kell szja-t fizetni a fiataloknak.","shortLead":"Jövő év január elsejétől nem kell szja-t fizetni a fiataloknak.","id":"20210428_novak_szja_mentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8e476-8a60-4fc2-b507-67a25add2186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_novak_szja_mentesseg","timestamp":"2021. április. 28. 18:23","title":"Novák: Egymillió 15 és 25 év közötti fiatalt érinthet az szja-mentesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05a295f-472e-4e95-9063-e25b75e6783b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már meg is vették a súlyos érmét, az ára hat számjegyű volt.","shortLead":"Már meg is vették a súlyos érmét, az ára hat számjegyű volt.","id":"20210429_aranyerme_brit_kiralyi_penzverde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05a295f-472e-4e95-9063-e25b75e6783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8f9403-ab7e-4dc6-9f20-95baf086f76d","keywords":null,"link":"/elet/20210429_aranyerme_brit_kiralyi_penzverde","timestamp":"2021. április. 29. 17:13","title":"Tízkilós aranyérmét készített a brit királyi pénzverde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60d54ef-ce3b-45d8-a71e-f8edaebf3bf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen szokatlan vizuális élményt adó szuperfekete autó most úgy fest egy sötét raktárába kerül. ","shortLead":"Az egészen szokatlan vizuális élményt adó szuperfekete autó most úgy fest egy sötét raktárába kerül. ","id":"20210429_Raktarba_kerul_a_vilag_legsotetebb_BMWje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60d54ef-ce3b-45d8-a71e-f8edaebf3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9902cf60-e181-47db-b60e-56e2bdaf3fa0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Raktarba_kerul_a_vilag_legsotetebb_BMWje","timestamp":"2021. április. 30. 04:28","title":"Raktárba kerül a világ legfeketébb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","shortLead":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","id":"20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3469e8e1-75d9-482b-81ea-ea03c1f71d73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","timestamp":"2021. április. 30. 08:06","title":"Az hagyján, hogy versenypályán mit keres egy traktor, de még gumimelegítést is csinált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]