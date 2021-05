Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik már 90 százalékos állapotban van, Hahn János a 22 góljával lőtte be magát a keretbe, a válogatott egykori csapatkapitánya nem tudott bekerülni a keretbe az NB II.-ből.","shortLead":"Szoboszlai Dominik már 90 százalékos állapotban van, Hahn János a 22 góljával lőtte be magát a keretbe, a válogatott...","id":"20210506_rossi_kerethirdetes_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29755f1d-29df-4256-bd8f-dd1191c2086e","keywords":null,"link":"/sport/20210506_rossi_kerethirdetes_foci_eb","timestamp":"2021. május. 06. 13:51","title":"Rossi keretet hirdetett, Dzsudzsákkal nem tett kivételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 07. 07:30","title":"Megatrendek árnyékában: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84b1f70-1c44-4a13-9fb1-82d8ada922c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő történetét testvére osztotta meg azután, hogy szerdán egy kísértetiesen hasonló történet látott napvilágot egy koronavírus miatt nem kezelt, majd elhunyt veresegyházi nőről.","shortLead":"A nő történetét testvére osztotta meg azután, hogy szerdán egy kísértetiesen hasonló történet látott napvilágot...","id":"20210506_Agydaganatos_mezofalvi_asszony_korhazi_osztaly_koronavrus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a84b1f70-1c44-4a13-9fb1-82d8ada922c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75b360a-18df-40f2-9803-b99a3b5d5dda","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Agydaganatos_mezofalvi_asszony_korhazi_osztaly_koronavrus","timestamp":"2021. május. 06. 20:08","title":"Egymás között küldözgették az agydaganatos mezőfalvi asszonyt a kórházi osztályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba124f5b-1a1a-42a5-8327-e40da96882f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tallulah Willis az Instagramon jelentette be az eljegyzését.","shortLead":"Tallulah Willis az Instagramon jelentette be az eljegyzését.","id":"20210506_Ferjhez_megy_Bruce_Willis_es_Demi_Moore_lanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba124f5b-1a1a-42a5-8327-e40da96882f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380b61d4-df87-4521-9c06-ec37290e9db4","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Ferjhez_megy_Bruce_Willis_es_Demi_Moore_lanya","timestamp":"2021. május. 06. 11:18","title":"Férjhez megy Bruce Willis és Demi Moore lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De az ország kereskedelmi minisztere szerint \"még sok minden változhat\".","shortLead":"De az ország kereskedelmi minisztere szerint \"még sok minden változhat\".","id":"20210507_ausztralia_hatar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f33da0-98fc-4b2c-88b9-ddf09ea78f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_ausztralia_hatar_koronavirus","timestamp":"2021. május. 07. 06:16","title":"Ausztrália akár 2022 végéig is zárva tarthatja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1694a96-3170-4ccc-b655-e31541254a06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségizőket a teraszon elfogyasztható sörrel igyekezett motiválni a köznevelésért felelős államtitkár.","shortLead":"Az érettségizőket a teraszon elfogyasztható sörrel igyekezett motiválni a köznevelésért felelős államtitkár.","id":"20210507_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs_erettsegi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1694a96-3170-4ccc-b655-e31541254a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed19447-ac73-4654-8a63-d788c0a4a30a","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs_erettsegi","timestamp":"2021. május. 07. 12:19","title":"Maruzsa Zoltán üzent a fiataloknak: No vakcina, no party","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93afc890-0140-40c0-9600-6fcb3fd26e34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet vezetője a lakásán lévő szerverről darkneten üzemeltetett nemzetközi pedofil fórumot.","shortLead":"A szervezet vezetője a lakásán lévő szerverről darkneten üzemeltetett nemzetközi pedofil fórumot.","id":"20210507_pedofilok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93afc890-0140-40c0-9600-6fcb3fd26e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c7d01c-83f1-4244-ab95-4b80dd7225d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pedofilok_rendorseg","timestamp":"2021. május. 07. 08:48","title":"Gyermekpornográf tartalmakat terjesztő bűnszervezetre csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559fadc7-f7d8-46d7-902e-46a8de3449f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány gombnyomás, és a féknyereg máris az általunk kiválasztott színben világít.","shortLead":"Néhány gombnyomás, és a féknyereg máris az általunk kiválasztott színben világít.","id":"20210506_okostelefon_vilagito_fek_brembo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=559fadc7-f7d8-46d7-902e-46a8de3449f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83122686-6e2d-4cad-a100-f2158c5c7931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_okostelefon_vilagito_fek_brembo","timestamp":"2021. május. 06. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: okostelefonról vezérelhető világító fék a Brembótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]