Egy héttel a homofóbia, transzfóbia, bifóbia elleni nemzetközi világnap (május 17.) előtt, elindult Németországban egy alulról szerveződő mozgalom, mely a Mária 2.0 nevet viseli. A "szerelem győz" mottó alatt több bajorországi plébánia is csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy a vatikáni tiltás ellene megáldanak azonos nemű párokat is - írja a dw.com. Márciusban ugyanis a Vatikán kijelentette, hogy bár a katolikus egyház üdvözli a meleg tagjait, az azonos nemű párokat nem szabad megáldani, mert "Isten nem áldja meg a bűnt" - indokolta a Vatikán Hittani Kongregációja a dekrétumában, amelyet Ferenc pápa is jóváhagyott. (Nem sokkal később 230 teológus professzor Németországból, Ausztriából, Svájcból és Hollandiából elhatárolódott a vatikáni állásponttól).

A Vatikán Hittani Kongregációja szerint a szóban forgó kapcsolatok nem részei Isten tervének, és ha bármilyen szinten elismernék ezeket a párokat, azzal összezavarnák a házasság fogalmát. A katolikus tanítás szerint ugyanis a házasság férfi és nő élethosszig tartó egysége, amelynek a célja, hogy új életet hozzon létre.

Ezzel helyezkedik szembe most az a négy bajorországi (egy müncheni és három würzburgi) plébánia, ahol meleg vagy leszbikus párok is kérhetnek áldást. A németországi katolikus hírügynökség (KNA) szerint igen nagy az érdeklődés a szolgáltatásra, több mint 100 szertartást végeznek ennek érdekében csak május első felében. Elképzelhető továbbá, hogy kölni, aacheni, frankfurti és berlini egyházközségek is csatlakoznak majd a kezdeményezéshez.

A mozgalom egyik főszervezője, Bernd Mönkebüscher lelkész így vélekedik a reformról:

ha az emberek áldást kérnek a szerelmükre és a kapcsolatukra, ki vagyok én, hogy az egyház nevében azt mondjam, hogy ez egy bűn.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: