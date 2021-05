Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai ellentámadásba lendülni. Ezért lett ő az ördög ügyésze. Most a műsorban egy szóvivő helyzetébe került, ahol a többi stand-upos kérdezi közéleti ügyekről. Levezeti, miért jó, ha drága az euró, miért jobb ember, aki kínai vakcinát kapott, és hogy lesz-e dinoszauruszos csúszda a Fertő tónál.","shortLead":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai...","id":"20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a41e2-69a7-4d83-b46a-824255b1677d","keywords":null,"link":"/360/20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","timestamp":"2021. május. 14. 19:00","title":"Kínai egyetem, 360-as euró, keleti vakcinák? Az ördög ügyészének mindenre van válasza ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Mészáros-csoport ötmilliárd forintot fizetett az épületért.","shortLead":"A Mészáros-csoport ötmilliárd forintot fizetett az épületért.","id":"20210514_A_Kogart_haz_is_a_Meszaros_birodalom_resze_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fe1865-7ef8-4b7b-a0c0-4b3d2e2a464b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_A_Kogart_haz_is_a_Meszaros_birodalom_resze_lett","timestamp":"2021. május. 14. 13:53","title":"Az Andrássy úti Kogart ház is Mészáros Lőrincé lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti. Az előállító cégben vezető tisztségviselő Stumpf István kormánybiztos.","shortLead":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti...","id":"20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d226837-4b43-478e-bad6-c80281c42564","keywords":null,"link":"/360/20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","timestamp":"2021. május. 14. 07:00","title":"Legalább 12 milliárdot szórhat el a kormány a szinte semmire se jó védettségi kártyákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6165abba-685b-4bc4-9aa9-f39a26f6fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piac egyik legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome olyan újdonságokkal bővült, melyeket kimondottan az új iOS-verzióval érkezett widgetek miatt készített a fejlesztő.","shortLead":"A piac egyik legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome olyan újdonságokkal bővült, melyeket kimondottan az új...","id":"20210514_google_chrome_widget_ios_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6165abba-685b-4bc4-9aa9-f39a26f6fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3dc003-727b-4f74-a309-1dbffa77ab12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_google_chrome_widget_ios_iphone","timestamp":"2021. május. 14. 11:03","title":"Érdemes frissíteni a Chrome-ot az iPhone-okon, három új widget is jön vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","shortLead":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","id":"20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31913-739d-4b33-aca8-34374a70248b","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 15. 12:38","title":"Majdnem négyezer bolt zárt be végleg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210515_fovaros_Bonn_Berlin_Reichstag_1991_majus_17","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d123348-db77-4f80-82b2-da63f124836f","keywords":null,"link":"/360/20210515_fovaros_Bonn_Berlin_Reichstag_1991_majus_17","timestamp":"2021. május. 15. 16:30","title":"Elképzelni is nehéz: Bonn maradhatott volna a német főváros – 1991. május 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiányoznak még engedélyek Paks ll. megépítésére, de a kormány dolgozik a megoldáson, melyen Mészáros Lőrinc és társai már biztosan nyernek. \r

","shortLead":"Hiányoznak még engedélyek Paks ll. megépítésére, de a kormány dolgozik a megoldáson, melyen Mészáros Lőrinc és társai...","id":"202119_aktiv_zona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc5ef1d-7470-4de9-a95b-ff00e570be4c","keywords":null,"link":"/360/202119_aktiv_zona","timestamp":"2021. május. 15. 07:15","title":"A paksi bővítésen híznak az oroszok, több nagy nyugati cég és a NER is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es Giro d’Italia Valter Attilának. Valter a csütörtöki teljesítményével kivívhatja, hogy csapata, a Groupama-FDJ az ő sikeréért dolgozzon a világ egyik legnagyobb kerékpáros versenyén. ","shortLead":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es...","id":"20210514_Valter_Attila_miniportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063b3fa6-dab5-4b18-9b51-06ad7c661815","keywords":null,"link":"/sport/20210514_Valter_Attila_miniportre","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"A csömöri havasokból a legnagyobbak közé – Valter Attila a magyar kerékpársport élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]