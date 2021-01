Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél évvel az után tért haza Berlinből, hogy tavaly augusztus 20-án a szibériai Tomszkban vélhetően az orosz titkosszolgálat emberei megmérgezték őt a novicsok nevű idegméreggel.","shortLead":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél...","id":"20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbaa2e0-2e30-465e-b7a7-255a8078cbe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Hazaérkezése után egyből őrizetbe vették Navalnijt az orosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","shortLead":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","id":"20210118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d69fa2-75ce-4de5-a1e9-308e026a7447","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 18. 08:47","title":"Koronavírus: 68 beteg meghalt, 875 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki, aki az utóbbi fél évben Németországban lábadozott, miután tavaly augusztusban idegméreggel próbálták őt megölni az oroszországi Tomszkban. ","shortLead":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae2d07-2bfb-4e23-9c4a-ceb549e068f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 17. 16:30","title":"Navalnij úton van Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcff087-0fd5-4fba-abb1-b12dc33cef93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy több mint 2500 éves halotti templomot és más annál is régebbi szarkofágokat fedeztek fel a szakkarai nekropoliszban, amely már tavaly is szenzációs felfedezésekkel lepte meg a tudósokat – jelentette be az egyiptomi műemlékvédelmi minisztérium.","shortLead":"Egy több mint 2500 éves halotti templomot és más annál is régebbi szarkofágokat fedeztek fel a szakkarai...","id":"20210118_egyiptom_szarkofagok_halotti_templom_szakkara_nekropolisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcff087-0fd5-4fba-abb1-b12dc33cef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6e1a06-99bf-4b59-9091-c07996595614","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_egyiptom_szarkofagok_halotti_templom_szakkara_nekropolisz","timestamp":"2021. január. 18. 06:03","title":"52 darab 3000+ éves szarkofágot és egy halotti templomot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108f21b0-cbf5-4b7b-8925-3ee9ae6bdd2c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Csak az nem mindegy, mennyivel. A munkaadók hajlanak a 4 százalékra, a szakszervezetek nem engednek az 5 százalékból. A labda a kormány térfelén pattog.","shortLead":"Csak az nem mindegy, mennyivel. A munkaadók hajlanak a 4 százalékra, a szakszervezetek nem engednek az 5 százalékból...","id":"20210116_Perlusz_Laszlo_a_Fulkeben_Biztosan_no_februartol_a_minimalber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108f21b0-cbf5-4b7b-8925-3ee9ae6bdd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81833692-0f08-4523-a6b5-1413180899d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Perlusz_Laszlo_a_Fulkeben_Biztosan_no_februartol_a_minimalber","timestamp":"2021. január. 16. 14:00","title":"Perlusz László a Fülkében: Biztosan nő februártól a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","shortLead":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","id":"20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86877caf-51e8-45aa-8913-573349808ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:30","title":"Szlovákiában csak negatív teszttel lehet majd munkába menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.\r

","shortLead":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.\r

","id":"20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed5b1b-6400-442a-bcc9-d4159313950a","keywords":null,"link":"/sport/20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","timestamp":"2021. január. 18. 10:13","title":"Török sztárcsapathoz igazol Szalai Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idei évtől az online kasszát működtető cégek kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását. A szabályozás általi fejlesztések előrelépést jelenthetnek a vállalkozások számára - közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Az idei évtől az online kasszát működtető cégek kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus fizetés...","id":"20210116_Az_elektronikus_fizetesi_lehetoseg_noveli_a_vallalkozasok_versenykepesseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf97ad-39c6-4705-88c5-aa6b41553c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Az_elektronikus_fizetesi_lehetoseg_noveli_a_vallalkozasok_versenykepesseget","timestamp":"2021. január. 16. 16:18","title":" PM: jól járnak a cégek az elektronikus fizetéssel, mert így többet költ a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]