[{"available":true,"c_guid":"12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kilakoltatás fenyegeti a „Lovi” korábbi dolgozóit és hozzátartozóikat, akik ma is szolgálati lakásokban élnek a Kincsem Park közelében. Az állam a fejük felett adta el az ingatlanokat, eddig méltányos bérleti díjuk így hirtelen megugrott.","shortLead":"Kilakoltatás fenyegeti a „Lovi” korábbi dolgozóit és hozzátartozóikat, akik ma is szolgálati lakásokban élnek a Kincsem...","id":"202119__allami_berlakas__szurke_haz__lakok_bajban__tetre_helyre_foldonfutora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e823a5a-bebf-47c1-aa7f-c5ec24537fba","keywords":null,"link":"/360/202119__allami_berlakas__szurke_haz__lakok_bajban__tetre_helyre_foldonfutora","timestamp":"2021. május. 14. 11:00","title":"Eladták a szolgálati lakásokat, triplájára nőtt a bérleti díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS) stúdiónak használnák. ","shortLead":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS...","id":"20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17649756-7a22-4eb9-be86-2906035cc176","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","timestamp":"2021. május. 14. 13:54","title":"Az oroszok nem hagynák, hogy Tom Cruise legyen az első ember, aki filmet forgat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","id":"20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e586644-af96-484c-a6fc-a7dca9111f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","timestamp":"2021. május. 15. 09:15","title":"73 beteg elhunyt, 4 millió 555 ezer a beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 50 éven felüliek esetében.","shortLead":"Az 50 éven felüliek esetében.","id":"20210514_indiai_varians_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c19b449-d599-46e8-a742-3b9e11c49340","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. május. 14. 19:39","title":"Az indiai variáns megjelenése miatt hamarabb adják be a második oltást Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset történt. A rendőrség legfrissebb információi szerint a balesetben nyolcan megsérültek és hét jármű rongálódott meg, köztük rendőrségi autók is.","shortLead":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset...","id":"20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f9af6c-21aa-4cea-9512-4bfdaadd6cab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","timestamp":"2021. május. 15. 16:54","title":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig több mint 2 milliárd forintot kaptak az államtól Balásy Gyula cégei a szeptemberi eseményre.","shortLead":"Eddig több mint 2 milliárd forintot kaptak az államtól Balásy Gyula cégei a szeptemberi eseményre.","id":"20210514_Dragult_vadaszati_vilagkiallitas_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e91c158-2a84-4bb1-bbca-4a2d228bca12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Dragult_vadaszati_vilagkiallitas_kommunikacio","timestamp":"2021. május. 14. 17:23","title":"Félmilliárd forinttal drágult a vadászati világkiállítás kommunikációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javul a járványhelyzet, vasárnapra átlépte a beoltottak száma a 4,6 milliót.","shortLead":"Javul a járványhelyzet, vasárnapra átlépte a beoltottak száma a 4,6 milliót.","id":"20210516_61_koronavirusos_beteg_halt_meg_718_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c56065f-e75d-4bfe-b239-41586adf2211","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_61_koronavirusos_beteg_halt_meg_718_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. május. 16. 09:18","title":"61 koronavírusos beteg halt meg, 718 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt mutató Pelican antigéntesztet. ","shortLead":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt...","id":"20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c0f22c-22fa-464b-a505-bfd8010aff77","keywords":null,"link":"/elet/20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","timestamp":"2021. május. 14. 12:27","title":"Akár 25 másodperc alatt is eredményt mutathat egy ultragyors antigénteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]