[{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvős, esős idővel indul a hét.","shortLead":"Hűvős, esős idővel indul a hét.","id":"20210517_meteorologia_idojaras_elorejelzes_szel_zivatar_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b8081c-218d-4da5-9e9a-f56de27b1e05","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_meteorologia_idojaras_elorejelzes_szel_zivatar_eso","timestamp":"2021. május. 17. 05:12","title":"Nagy mennyiségű esőre, zivatarra és szélre is figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld nyugati részén és az Északi-középhegység térségében záporok, zivatarok alakulnak ki. ","shortLead":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld...","id":"20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927aa84-48c2-45c4-93a3-3280abd81f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","timestamp":"2021. május. 15. 15:40","title":"Vasárnap délelőtt csapadékos idő lehet, de lesznek helyek, ahol majd kisüt a nap is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","shortLead":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","id":"20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9016139-fe16-4e63-951a-0beed4543dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Rendszeresen posztolt önvezető módban lévő Teslájáról egy férfi, aki egy kaliforniai autópályán szörnyet halt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többe kerül az alapanyag és a munkaerő is.","shortLead":"Többe kerül az alapanyag és a munkaerő is.","id":"20210516_Iden_akar_20_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_nyaralas_belfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401ac6d0-13e7-46f2-8f67-8b4c06f5f239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Iden_akar_20_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_nyaralas_belfoldon","timestamp":"2021. május. 16. 19:49","title":"Idén akár 20 százalékkal is drágább lehet a nyaralás belföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult, családokat segítő innovatív központ, a Kincs Smart Family Centrum - jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton a családok nemzetközi napján, Budapesten.","shortLead":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult...","id":"20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ec1640-5351-406f-91a9-9d490123bdfe","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","timestamp":"2021. május. 15. 12:59","title":"Startupok ritka példányait keresi Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b756295f-dde1-45cd-b673-63294dc20f45","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában hétfőtől nyithatnak ki az éttermek, a kocsmák és a pubok. Eddig csak a teraszokra lehetett kiülni. ","shortLead":"Nagy-Britanniában hétfőtől nyithatnak ki az éttermek, a kocsmák és a pubok. Eddig csak a teraszokra lehetett kiülni. ","id":"20210516_A_brit_ettermek_tiz_szazaleka_tonkrement_a_koronavirusjarvany_kezdete_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b756295f-dde1-45cd-b673-63294dc20f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948557cb-d5ce-4eec-8ce4-03e7dd0a619f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_brit_ettermek_tiz_szazaleka_tonkrement_a_koronavirusjarvany_kezdete_ota","timestamp":"2021. május. 16. 14:24","title":"A brit éttermek tíz százaléka tönkrement a koronavírus-járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1becd8-71fb-4f4b-9279-4b3c1faba3ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak jó kérdéseket kell feltenni!","shortLead":"Csak jó kérdéseket kell feltenni!","id":"20210516_Gyereknapozik_a_kormanyszovivo_a_kicsiknek_talan_tobb_eselyuk_lesz_valaszokat_kapni_mint_a_fuggetlen_ujsagiroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1becd8-71fb-4f4b-9279-4b3c1faba3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3310d2cd-3939-4286-ae88-cb185ec46c18","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Gyereknapozik_a_kormanyszovivo_a_kicsiknek_talan_tobb_eselyuk_lesz_valaszokat_kapni_mint_a_fuggetlen_ujsagiroknak","timestamp":"2021. május. 16. 11:54","title":"Gyereknapozik a kormányszóvivő: a kicsiknek talán több esélyük lesz válaszokat kapni, mint a független újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén, amelyen egykor még amerikai elnökök is részt vettek, most az egyetlen állami vendég a tadzsik diktátor volt - írja a német lap. \r

","shortLead":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén...","id":"20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a50b9f-5f1b-4319-9ab9-490c2603c25d","keywords":null,"link":"/360/20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"FAZ: Putyin főtörténész lett, és átírja a II. világháború történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]