[{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikában nincs szerzői jog - kommentálta a DK elnöke Karácsony Gergely tegnapi programismertetését.","shortLead":"A politikában nincs szerzői jog - kommentálta a DK elnöke Karácsony Gergely tegnapi programismertetését.","id":"20210516_Gyurcsany_Dobrevevel_megegyezo_programot_mutatott_be_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1d6ff0-0538-41e3-aee4-68a04db12d08","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Gyurcsany_Dobrevevel_megegyezo_programot_mutatott_be_Karacsony","timestamp":"2021. május. 16. 19:07","title":"Gyurcsány: Dobrevével megegyező programot mutatott be Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","shortLead":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","id":"20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ec7b6-6a79-4f7e-ad29-ef7f26542556","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","timestamp":"2021. május. 16. 18:05","title":"Üsse be a Google keresőjébe kedvenc karakterének nevét a Jóbarátokból, és nézze meg mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21a5de3-240d-44d4-83af-3b4da76a8468","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy hátsókerék-hajtású bivalyerős szedán, mely fittyet hány a szén-dioxid-kvótára és hangosan ordítja bele olaszul a világba, hogy ide nekem az összes kanyarral! De ha kell, akkor csendben elvihetjük vele az oviba a gyerekeket.","shortLead":"Egy hátsókerék-hajtású bivalyerős szedán, mely fittyet hány a szén-dioxid-kvótára és hangosan ordítja bele olaszul...","id":"20210516_csaladi_ferrari_alfa_romeo_giulia_quadrifoglio_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21a5de3-240d-44d4-83af-3b4da76a8468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2490ea8c-55f6-457a-9c81-a0755eea6f13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_csaladi_ferrari_alfa_romeo_giulia_quadrifoglio_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. május. 16. 14:00","title":"Családi Ferrari: teszten az új Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","shortLead":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","id":"20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5af2c-d0b3-4cca-a46b-efc5f38a8df4","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","timestamp":"2021. május. 16. 14:51","title":"Megállapították a szabotázst, a pozitív doppingteszt ellenére mehet az Eb-re Péni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az almás cég egyszer már megpróbált betörni a konzolpiacra, de az a termék nem jól sikerült jól. Most fordulhat a kocka.","shortLead":"Az almás cég egyszer már megpróbált betörni a konzolpiacra, de az a termék nem jól sikerült jól. Most fordulhat a kocka.","id":"20210516_apple_konzol_nintendo_switch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9481c564-b46a-4204-8914-c1ad4c336ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_apple_konzol_nintendo_switch","timestamp":"2021. május. 16. 08:03","title":"Játékonzolt adhat ki az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","shortLead":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","id":"20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9016139-fe16-4e63-951a-0beed4543dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Rendszeresen posztolt önvezető módban lévő Teslájáról egy férfi, aki egy kaliforniai autópályán szörnyet halt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és a diszkrimináció ellen.","shortLead":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és...","id":"20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d92e175-c2d2-489e-ae8b-de7267be2894","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","timestamp":"2021. május. 17. 11:57","title":"Politikai üzenetek átadására használták a szépségversenyt a versenyzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra mindössze 5-6 millió utassal számol a légitársaság.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra...","id":"20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f89c5dd-7315-49d7-a8d1-dc29e56b8863","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","timestamp":"2021. május. 17. 11:58","title":"Komoly veszteséggel zárta az évet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]