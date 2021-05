Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók egy kamu Elon Musk-profillal azt ígérték, hogy ha valaki küld nekik bitcoint, megduplázva kapja vissza.","shortLead":"A csalók egy kamu Elon Musk-profillal azt ígérték, hogy ha valaki küld nekik bitcoint, megduplázva kapja vissza.","id":"20210518_elon_musk_kriptopenz_kriptovaluta_atveres_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4d8314-77ff-4055-a31d-81dd3b1a04f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_elon_musk_kriptopenz_kriptovaluta_atveres_csalas","timestamp":"2021. május. 18. 15:03","title":"A világ legegyszerűbb átverésével kaszáltak milliárdokat a csalók a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot...","id":"20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2e355f-617f-479a-b990-74f939df5969","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","timestamp":"2021. május. 20. 07:20","title":"Bekövetkezett: a legnépszerűbb amerikai monstrum is villanyautóvá vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57378af-8b06-4e52-a11e-acd0655ada1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes ugyanis leginkább a nem bináris nemű emberek kategóriájába sorolja magát. ","shortLead":"Az énekes ugyanis leginkább a nem bináris nemű emberek kategóriájába sorolja magát. ","id":"20210519_Demi_Lovato_nem_binaris_genderqueer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57378af-8b06-4e52-a11e-acd0655ada1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7691d4-f323-46bc-9e79-449457a2cab3","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Demi_Lovato_nem_binaris_genderqueer","timestamp":"2021. május. 19. 12:58","title":"Demi Lovato nem szeretné, ha mostantól nőként utalnának rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne csodálkozzunk tehát, ha a lányunk elkeseredik, mert nem tud összeállítani egy megfelelő szettet az esti bulira.","shortLead":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne...","id":"20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a81e9-eb78-4363-8b6b-17cb832d7ef7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","timestamp":"2021. május. 19. 19:15","title":"Mit mondjunk kamasz gyerekünknek, ha arra panaszkodik, hogy nincs mit felvennie?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","shortLead":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","id":"20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb9bf4-2d5a-42fb-a08c-66e25a403f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","timestamp":"2021. május. 18. 16:03","title":"A lopott bicikli is visszaszerezhető az AirTaggel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter...","id":"20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3454b47-5cbd-4a7a-89f3-9c1345e9af0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","timestamp":"2021. május. 19. 13:45","title":"Závada Péter: Úgy tűnik, Magyarországon ismét az erő szült jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismeretlen licitáló tett ajánlatot a Hotel Mólóért.","shortLead":"Ismeretlen licitáló tett ajánlatot a Hotel Mólóért.","id":"20210518_balaton_siofok_hotel_molo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20cdf-b6f1-4afd-9dee-2fe91505ec1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_balaton_siofok_hotel_molo","timestamp":"2021. május. 18. 16:23","title":"Másfél milliárd forintért adott el az állam egy Balaton-parti szállodát Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85986d39-fb1d-4362-93d3-50da628a26be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiányzik nekik a szabadidős és sporttevékenység, valamint a közösség, derül ki a Suhanj! Alapítvány felméréséből.","shortLead":"Hiányzik nekik a szabadidős és sporttevékenység, valamint a közösség, derül ki a Suhanj! Alapítvány felméréséből.","id":"20210518_fogyatekkal_elok_mozgasserultek_suhanj_alapitvany_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85986d39-fb1d-4362-93d3-50da628a26be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c90ed8-d57f-496b-9d89-8ce4cb2cffff","keywords":null,"link":"/elet/20210518_fogyatekkal_elok_mozgasserultek_suhanj_alapitvany_felmeres","timestamp":"2021. május. 18. 18:25","title":"A fogyatékkal élők többségének a társas kapcsolatai sínylették meg a járványhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]