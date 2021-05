Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva viszont már büntethető lesz a kettős minőség.","shortLead":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva...","id":"20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca28a2a-2382-43df-979c-b1058cfebb6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 28. 10:05","title":"Félmilliárdra is büntethetik azt a gyártót, amelyik a külföldinél silányabb terméket hoz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Jogi értelemben véve kettős államot hozott létre a NER: míg az alapvető jogállami keretek valóban léteznek, ezekhez kénye és kedve szerint bármikor hozzányúlhat a hatalom. A rendszer megváltoztatásához viszont nem elég a kormányváltás, társadalmi fejlődésre is szükség van - hangzott el az Eötvös Csoport szerdai konferenciáján.","shortLead":"Jogi értelemben véve kettős államot hozott létre a NER: míg az alapvető jogállami keretek valóban léteznek, ezekhez...","id":"20210526_Nehezkes_es_hosszu_ut_vezet_kifele_Magyarorszag_hibrid_berendezkedesebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feb9d54-2897-416d-b858-8721b2ae8268","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Nehezkes_es_hosszu_ut_vezet_kifele_Magyarorszag_hibrid_berendezkedesebol","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Nehézkes és hosszú út vezet kifelé Magyarország hibrid berendezkedéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","shortLead":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","id":"20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7436a824-a536-4cc8-a524-c0f305ef1ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","timestamp":"2021. május. 27. 14:50","title":"Edzőt vált a Real Madrid és a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"360","description":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi, ezért fontos átnézni, mivel járna a nemzetközi adóminimum kijelölése. Vélemény.","shortLead":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi...","id":"20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717cc061-dcd5-44bc-b6e7-5a661e3a80e9","keywords":null,"link":"/360/20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","timestamp":"2021. május. 27. 13:00","title":"Bod Péter Ákos: Tényleg kárunkra lenne Biden globális társasági minimumadója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klausztrofóbiásoknak nem biztos, hogy ajánlott élmény.","shortLead":"Klausztrofóbiásoknak nem biztos, hogy ajánlott élmény.","id":"20210528_190_kmhval_szaguldoznak_mar_a_Teslak_Elon_Musk_alagutjaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6456f76-be37-4eee-8064-5125ae23e844","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_190_kmhval_szaguldoznak_mar_a_Teslak_Elon_Musk_alagutjaban__video","timestamp":"2021. május. 28. 10:10","title":"190 km/h-val száguldoznak már a Teslák Elon Musk neonfényes alagútjában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti képviselője.","shortLead":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti...","id":"20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c69b40-2463-410a-bdda-3271930242f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","timestamp":"2021. május. 27. 17:47","title":"Új párjával pózolt a fideszes Koncz Zsófia, a férfi is fideszes, de nem miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki nagyon segítőkész a családdal, de senkinek sem megy a tévesen rögzített oltás törlése. És persze annak megválaszolása, hogy egyáltalán hogyan fordulhatott ez elő.","shortLead":"Mindenki nagyon segítőkész a családdal, de senkinek sem megy a tévesen rögzített oltás törlése. És persze annak...","id":"20210526_tajszam_teves_oltas_sikertelen_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336a2628-b128-43e4-9db4-4a14f5216221","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_tajszam_teves_oltas_sikertelen_torles","timestamp":"2021. május. 26. 18:22","title":"Nem kaphat oltást egy 16 éves, mert a tajszámával valakit már januárban beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai rendszeren.","shortLead":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai...","id":"20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c24d3a-e96c-4fda-b869-9335ce059a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","timestamp":"2021. május. 26. 14:03","title":"Kamera elé kényszerítik a kínai hatóságok az ujgurokat, hogy megtudják, mit gondolnak a rezsimről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]