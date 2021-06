Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós kormányokon múlik, jóváhagyják és alkalmazzák-e az Európai Bizottság ajánlásait.","shortLead":"Az uniós kormányokon múlik, jóváhagyják és alkalmazzák-e az Európai Bizottság ajánlásait.","id":"20210531_Az_Europai_Bizottsag_mar_junius_kozepetol_konnyitene_az_europai_utazasi_szabalyokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2339035-6f1f-45b6-b210-ea8d792d96d9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Az_Europai_Bizottsag_mar_junius_kozepetol_konnyitene_az_europai_utazasi_szabalyokon","timestamp":"2021. május. 31. 14:19","title":"Az Európai Bizottság már június közepétől könnyítene az európai utazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52d7dbb-2742-4d08-ac42-84bb33a7de05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dohányzó nőknél a tüdőrák mellett más daganatos megbetegedések is gyakoribbak.","shortLead":"A dohányzó nőknél a tüdőrák mellett más daganatos megbetegedések is gyakoribbak.","id":"20210531_tudorak_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b52d7dbb-2742-4d08-ac42-84bb33a7de05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c84ec0-42be-4c05-b0fc-bcda2f603e5e","keywords":null,"link":"/elet/20210531_tudorak_nok","timestamp":"2021. május. 31. 19:45","title":"Negyven százalékkal nőtt a tüdőrák a nőknél az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","id":"202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41fb3e-57ab-45cc-88a0-ea728a21de31","keywords":null,"link":"/360/202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","timestamp":"2021. június. 01. 12:00","title":"Ez a lassú, de fordulatos sorozat 2021 eddigi egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. ","id":"20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1138194-26eb-416b-b2a6-c32f9a14b90e","keywords":null,"link":"/360/20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","timestamp":"2021. június. 01. 19:00","title":"Doku360: Az ő tragédiája aztán mindent beárnyékolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. ","id":"202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4eeb-3974-489c-a94f-9c6b156a20e0","keywords":null,"link":"/360/202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Átírta a válság az építőipari trendeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. ","id":"202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f0c648-b4dc-4397-8cf6-6beb70d98a8b","keywords":null,"link":"/360/202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","timestamp":"2021. május. 31. 15:00","title":"Világpiaci folyamatok vághatnak alá a hazai építőipar feltámasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","shortLead":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","id":"20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f2616-2713-4adc-9c20-480304a281b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 31. 11:22","title":"A külföldi cégek alig szántak pénzt magyar beruházásokra, annál többet adott az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","shortLead":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","id":"20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5ad853-0243-4cf6-96ca-b313bd53d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","timestamp":"2021. május. 31. 12:41","title":"Az 1000 lóerős hibrid Ferrari és a Portofino is megmutatta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]