[{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","shortLead":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","id":"20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8dc057-720c-4e4f-983a-f7c635996c60","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2021. június. 01. 06:59","title":"800 milliós támogatással épít borturisztikai élményösvényt Balatonboglár a Légli borászcsalád segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","shortLead":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","id":"20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6722432-3397-4461-8660-7d7f03d801a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","timestamp":"2021. május. 31. 13:29","title":"Kilencmilliós veszteséggel zárta 2020-at Gyurcsányék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a340cd7a-5b54-41a4-86ef-883d29780796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóbiológus szerint tavaly január-február környékén már látni lehetett, mi lesz a kórokozó terjedéséből.","shortLead":"A kutatóbiológus szerint tavaly január-február környékén már látni lehetett, mi lesz a kórokozó terjedéséből.","id":"20210531_kariko_katalin_oltaselleneseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a340cd7a-5b54-41a4-86ef-883d29780796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbc6ff2-c004-4329-a869-ec0fe439a395","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_kariko_katalin_oltaselleneseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 14:14","title":"Megkérdezték Karikó Katalintól, zavarja-e, hogy sok az oltásellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","shortLead":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","id":"20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24067b9c-8ed7-4690-a480-73ce7e8c4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","timestamp":"2021. június. 01. 15:19","title":"Még Londonban sem mindennapos az egymilliárd forintos Lamborghini Sian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","shortLead":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","id":"20210601_matrai_eromu_mvm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5e57d-f017-404b-bba6-27629bd33d4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2021. június. 01. 20:20","title":"Csaknem 43 milliárd forint veszteséget termelt a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c7fccb-bc99-42ea-80f7-5537c95c461f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Norbert Hofer a párt frakcióvezetőjével került összetűzésbe a kancellárjelöltség miatt.","shortLead":"Norbert Hofer a párt frakcióvezetőjével került összetűzésbe a kancellárjelöltség miatt.","id":"20210601_lemond_osztrak_szabadsagpart_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c7fccb-bc99-42ea-80f7-5537c95c461f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757d9d0c-aa46-494c-a926-983ad02f0d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_lemond_osztrak_szabadsagpart_elnok","timestamp":"2021. június. 01. 18:20","title":"Lemond az Osztrák Szabadságpárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt is mutatni fogja az app, hogy a beoltottnak mikor adták be a vakcina második adagját.","shortLead":"Azt is mutatni fogja az app, hogy a beoltottnak mikor adták be a vakcina második adagját.","id":"20210531_vedettsegi_igazolvany_alkalmazas_eeszt_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a9b739-f8af-4871-b6d2-26e978d214ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_vedettsegi_igazolvany_alkalmazas_eeszt_oltas","timestamp":"2021. május. 31. 13:03","title":"A védettségi igazolványhoz tartozó alkalmazás jelezni fogja, melyik oltást kapta az illető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre népszerűbbé is válik. Hamarosan egy újabb, podcastszerű funkciónak is örülhetnek majd a felhasználók.","shortLead":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre...","id":"20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97697a95-29a8-42ad-8e00-f451c2334db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","timestamp":"2021. június. 01. 12:03","title":"A Teamsbe is megérkezik sokak kedvenc funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]