Izgalmas, vibráló előzetes érkezett a We the People című animációs-zenés műsorhoz, amelyet hamarosan a Netflixen mutatnak majd be, és amelynek executive producerei közt megtalálható Barack és Michelle Obama is.

A szinopszis szerint a műsor a zenét és az animációt ötvözi annak érdekében, hogy az amerikai fiatalok új generációját az emberek hatalmáról tanítsa. A We the People tíz olyan klipet mutat majd be, amelyek az emberi jogokról és az állampolgári ismeretekről szólnak, mindezt olyan előadók dalaival, mint Janelle Monae, H.E.R., Adam Lambert és Brandi Carlile.

A műsor premierje július 4-én esedékes.

