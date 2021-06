Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92acd8af-2c8d-46ba-b0e0-6844719b9381","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális élmények, a lélegzetelállító látkép és gasztronómia lenyűgözi az idelátogatókat. A legtöbben Mozart szülővárosaként ismerik a várost, de ezen túl is rengeteg izgalmat tartogat az Alpok kapuja.","shortLead":"A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális...","id":"feelaustria_20210601_Salzburgot_latni_kell_tippek_hogy_fedezzuk_fel_Ausztria_egyik_legszebb_pontjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92acd8af-2c8d-46ba-b0e0-6844719b9381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c57fb2b-bdea-4b5e-85f9-6e4c247b0ea3","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210601_Salzburgot_latni_kell_tippek_hogy_fedezzuk_fel_Ausztria_egyik_legszebb_pontjat","timestamp":"2021. június. 09. 07:30","title":"Salzburgot látni kell: tippek, hogy fedezzük fel Ausztria egyik legszebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A francia versenyhivatal elnöke történelminek nevezte a döntést.","shortLead":"A francia versenyhivatal elnöke történelminek nevezte a döntést.","id":"20210607_google_birsag_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c41dcb-06a2-46be-b009-1f5912a178da","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_google_birsag_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2021. június. 07. 21:50","title":"Hatalmas bírságot kapott a Google Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa9289-fa6f-4b01-a32d-2a993a0ffc5f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kétnapos tanácskozáson vesznek részt az uniós bel- és igazságügyi miniszterek. Hétfőn az igazságügyi tárcavezetők találkoztak, ahol üdvözölték, hogy az Európai Ügyészség múlt héten megkezdte a munkáját.","shortLead":"Kétnapos tanácskozáson vesznek részt az uniós bel- és igazságügyi miniszterek. Hétfőn az igazságügyi tárcavezetők...","id":"20210607_Ujabb_tagallam_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez__nem_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39fa9289-fa6f-4b01-a32d-2a993a0ffc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30c342e-f9fc-4c85-b1b9-7bc92979a123","keywords":null,"link":"/eurologus/20210607_Ujabb_tagallam_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez__nem_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 19:43","title":"Újabb tagállam csatlakozik az Európai Ügyészséghez, de nem Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt azzal, hogy a kínai egyetem letelepedése ennyire népszerűtlen lesz a magyarok, és különösen a budapestiek között.","shortLead":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt...","id":"20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f46559-7abd-40af-9679-3676db96581b","keywords":null,"link":"/360/20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","timestamp":"2021. június. 09. 16:00","title":"A világsajtó is felfigyelt Orbán Viktor megtorpanására a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan ítélet várható a Lagzi Lajcsiként ismért zenész víz- és áramlopási ügyében.","shortLead":"Hamarosan ítélet várható a Lagzi Lajcsiként ismért zenész víz- és áramlopási ügyében.","id":"20210608_Akar_het_ev_letoltendo_bortont_is_kaphat_Galambos_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef5144d-7cde-4b28-a6a2-0e5a12ee67a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Akar_het_ev_letoltendo_bortont_is_kaphat_Galambos_Lajos","timestamp":"2021. június. 08. 17:40","title":"Akár hét év letöltendő börtönt is kaphat Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH azt vizsgálja, hogy a cég jogsértő módon befolyásolja-e a dalszövegeket publikáló piaci szereplők közötti versenyt. ","shortLead":"A GVH azt vizsgálja, hogy a cég jogsértő módon befolyásolja-e a dalszövegeket publikáló piaci szereplők közötti...","id":"20210608_Gazdasagi_Versenyhivatal_eljaras_Google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e08898-ce7a-4471-9f56-566df5ecb0aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Gazdasagi_Versenyhivatal_eljaras_Google","timestamp":"2021. június. 08. 10:58","title":"A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A katonák és a rendőrök utazási korlátozását is megszüntetik.","shortLead":"A katonák és a rendőrök utazási korlátozását is megszüntetik.","id":"20210608_felmondas_egeszsegugyi_dolgozo_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfd2533-9866-4bed-accc-7aa6e3870f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_felmondas_egeszsegugyi_dolgozo_rendor","timestamp":"2021. június. 08. 09:16","title":"Június közepétől felmondhatnak az egészségügyi dolgozók és a rendvédelmiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teljes keretet és stábot letesztelték azután, hogy kiderült: a spanyolok egyik játékosa megfertőződött.","shortLead":"A teljes keretet és stábot letesztelték azután, hogy kiderült: a spanyolok egyik játékosa megfertőződött.","id":"20210607_foci_eb_portugal_valogatott_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63eafdee-3271-41bb-8c3d-0fb0a13134b2","keywords":null,"link":"/sport/20210607_foci_eb_portugal_valogatott_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. június. 07. 22:22","title":"Elkészült Ronaldóék koronavírustesztje, költözhetnek Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]