[{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már júniusban elkezdődhet a szigorítási ciklus, az MNB a lehető leggyorsabban megpróbálja kiiktatni a tartós inflációs folyamatokat – mondta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke.","shortLead":"Már júniusban elkezdődhet a szigorítási ciklus, az MNB a lehető leggyorsabban megpróbálja kiiktatni a tartós inflációs...","id":"20210609_MNB_alelnok_inflacio_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eae3153-530c-4917-81db-7d9d2dec2981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_MNB_alelnok_inflacio_szigoritas","timestamp":"2021. június. 09. 10:04","title":"Máris reagált az MNB az inflációs adatra: szigorítás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen hozott korábbi ítéletet, így az 1995-ös srebrenicai vérengzés végrehajtásával vádolt extábornok élete végéig rács mögött marad. Bár az egykori főtiszt valószínűleg több életfogytig tartó büntetést is megszolgált, az ítélet nem volt egyhangú, a testület elnöke különvéleményt fogalmazott meg, szerinte Mladics nem felelős a mintegy 8000 muszlim haláláért.","shortLead":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen...","id":"20210609_ratko_mladics_haga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d682279-7a08-416a-b878-b13e1962a252","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ratko_mladics_haga","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Ezért marad élete végéig rács mögött Bosznia mészárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány visszaállítja a többségi állami tulajdont.","shortLead":"Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány...","id":"20210607_palkovics_laszlo_budapest_airport_megszerzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4f0180-2194-4dd3-9671-53c0e2fe2a41","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_palkovics_laszlo_budapest_airport_megszerzese","timestamp":"2021. június. 07. 17:29","title":"Hamarosan visszautasíthatatlan ajánlatot tehet a kormány a Budapest Airport tulajdonosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Megfélemlítés és felbujtó retorika kíséri a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő eltávolítását kívánó új koalíció megalakulását, melyben a legkülönfélébb pártok vesznek részt.","shortLead":"Megfélemlítés és felbujtó retorika kíséri a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő eltávolítását kívánó új koalíció...","id":"20210609_A_valtozas_kormanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76224935-bfbe-41cc-a30a-5438912c2cb3","keywords":null,"link":"/360/20210609_A_valtozas_kormanya","timestamp":"2021. június. 09. 13:00","title":"Izraelben most eldőlhet, képes-e megbuktatni Netanjahut az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését.","shortLead":"Ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését.","id":"20210608_influenza_influenzavirus_virustorzs_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d00f9-3a3e-4237-924b-1c76f408c2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_influenza_influenzavirus_virustorzs_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2021. június. 08. 17:08","title":"Az influenzavírusok két törzsét is kipusztíthatta a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da34ea2-eed2-4a1b-96fc-d93b962e7b69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube bár régóta létezik, mindent azért még mindig nem tud – ilyen például a folyamatos újrajátszás lehetősége is. A Google most pótolja a hiányzó funkciót.","shortLead":"A YouTube bár régóta létezik, mindent azért még mindig nem tud – ilyen például a folyamatos újrajátszás lehetősége is...","id":"20210608_youtube_alkalmazas_gomb_repeat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6da34ea2-eed2-4a1b-96fc-d93b962e7b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1324b1ba-6ace-4fba-be15-91673b44cfdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_youtube_alkalmazas_gomb_repeat","timestamp":"2021. június. 08. 08:03","title":"Új gomb jön a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf6738d-fd50-4416-8c61-54edbbf69b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aktuális iOS-változat tömeges elterjedése előtt rendszerint felmerül a kérdés: az vajon a régebbi készülékekre is elérhető lesz? Az iOS 15 esetében különösen engedékeny az amerikai gyártó.","shortLead":"Az aktuális iOS-változat tömeges elterjedése előtt rendszerint felmerül a kérdés: az vajon a régebbi készülékekre is...","id":"20210608_apple_iphone_6s_6s_plus_ios_15_funkciok_letoltes_kompatibilis_keszulekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf6738d-fd50-4416-8c61-54edbbf69b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c370fcf2-6ea9-4023-8878-f05f668b39b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_iphone_6s_6s_plus_ios_15_funkciok_letoltes_kompatibilis_keszulekek","timestamp":"2021. június. 08. 15:03","title":"Örömhír az Apple-től: még a 6 éve megjelent iPhone 6S-re is tölthető lesz az iOS 15","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]