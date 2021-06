Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","shortLead":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","id":"20210609_baleset_budapest_astoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0396c9-764a-439e-932e-dcf5324a3b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_baleset_budapest_astoria","timestamp":"2021. június. 09. 19:45","title":"Fejre állt egy autó az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083b3952-63db-4ad7-9909-ae3f6e09c39a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vándorlás után édes a pihenés. ","shortLead":"Vándorlás után édes a pihenés. ","id":"20210608_Szunditas_koborlo_elefantcsorda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083b3952-63db-4ad7-9909-ae3f6e09c39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03bbb83-a274-4f63-ae08-f4ab051ca35d","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Szunditas_koborlo_elefantcsorda","timestamp":"2021. június. 08. 14:50","title":"Szundítással bukott le egy kóborló elefántcsorda, és erről fotók is készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos béremelési ajánlata ellen.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos...","id":"20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3719aa-b147-44bd-8770-0fce4e641b46","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","timestamp":"2021. június. 08. 19:27","title":"Sztrájkot tartanak a veresegyházi GE-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acace29e-d910-4e14-9a53-7c041881b38e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lesz olyan csapat, amelyik ezzel a gesztussal tiltakozik majd a kirekesztés és a rasszizmus ellen. ","shortLead":"Lesz olyan csapat, amelyik ezzel a gesztussal tiltakozik majd a kirekesztés és a rasszizmus ellen. ","id":"20210608_magyar_labdarugo_valogatott_terdeles_rasszizmus_tiltakozas_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acace29e-d910-4e14-9a53-7c041881b38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add57def-289b-43d1-853d-f2f110ac1878","keywords":null,"link":"/sport/20210608_magyar_labdarugo_valogatott_terdeles_rasszizmus_tiltakozas_foci_eb","timestamp":"2021. június. 08. 10:40","title":"Nem fognak letérdelni Eb-meccseik előtt a magyar válogatott focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ae9682-51d1-4384-a390-5adbb3c2a020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hétéves kisfiú álma az volt, hogy rendőrautóval mehessen egyszer óvodába. A borsodi rendőrségnek köszönhetően teljesült.



","shortLead":"Egy hétéves kisfiú álma az volt, hogy rendőrautóval mehessen egyszer óvodába. A borsodi rendőrségnek köszönhetően...","id":"20210608_Ez_eletem_legjobb_napja__rendorauto_vitte_oviba_Patrikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ae9682-51d1-4384-a390-5adbb3c2a020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144a3ca6-cc80-4e90-9d3f-01e29da9458b","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Ez_eletem_legjobb_napja__rendorauto_vitte_oviba_Patrikot","timestamp":"2021. június. 08. 17:17","title":"„Ez életem legjobb napja” – rendőrautó vitte oviba Patrikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f2542c-23c4-4837-bf23-a2bef6c85790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katonáink úgy fel vannak szerelve, hogy a köztársasági elnök is nyugodtan alhat.","shortLead":"Katonáink úgy fel vannak szerelve, hogy a köztársasági elnök is nyugodtan alhat.","id":"20210608_ader_janos_magyar_honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f2542c-23c4-4837-bf23-a2bef6c85790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9395a0-7020-41ae-a8be-4f6026aaab84","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_ader_janos_magyar_honvedseg","timestamp":"2021. június. 08. 15:17","title":"Áder János megtekintette a honvédeket, és megállapította, hogy minden magyar nyugodtan alhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre hírfolyamban számol be a torna eseményeiről. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre...","id":"20210609_EB_2020_2021_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c94f9-c0ff-4afe-b8a4-60575df88413","keywords":null,"link":"/sport/20210609_EB_2020_2021_pp","timestamp":"2021. június. 09. 10:56","title":"Koronavírus a spanyoloknál, térdelési botrány Budapesten – indul a Európa-bajnokság közvetítése a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő arról is beszélt egy interjúban, mára már teljesen természetes számára megtenni egy csomó óvintézkedést, mielőtt egyáltalán kilép az utcára.","shortLead":"A színésznő arról is beszélt egy interjúban, mára már teljesen természetes számára megtenni egy csomó óvintézkedést...","id":"20210608_Keira_Knightley_Szo_szerint_minden_not_zaklattak_mar_akit_ismerek_engem_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffbc73f-c572-4ca5-ae34-a26b1f2b104d","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Keira_Knightley_Szo_szerint_minden_not_zaklattak_mar_akit_ismerek_engem_is","timestamp":"2021. június. 08. 09:42","title":"Keira Knightley: Szó szerint minden nőt zaklattak már, akit ismerek, engem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]