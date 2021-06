Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Patek Philippe Nautilusról van szó, mélyen kell a zsebbe nyúlni, annak, aki ilyet szeretne.\r

\r

","shortLead":"Egy Patek Philippe Nautilusról van szó, mélyen kell a zsebbe nyúlni, annak, aki ilyet szeretne.\r

\r

","id":"20210609_habony_arpat_patek_philip_toszkana_vitorlasverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b07752-cd3b-49ba-867c-6e5c660c5ec1","keywords":null,"link":"/elet/20210609_habony_arpat_patek_philip_toszkana_vitorlasverseny","timestamp":"2021. június. 09. 21:44","title":"Felbecsülték, mennyit érhet Habony Árpád órája, amit a toszkánai vitorlásversenyen viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc482d-3fe9-43f5-af1d-2762f38f0476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Wimmer nem vesztegette az idejét a koronavírus-járvány alatt. ","shortLead":"Mike Wimmer nem vesztegette az idejét a koronavírus-járvány alatt. ","id":"20210608_Tizenket_eves_erettsegi_diploma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bc482d-3fe9-43f5-af1d-2762f38f0476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6cd3eb-553a-48a3-9e31-d96ef9b12468","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Tizenket_eves_erettsegi_diploma","timestamp":"2021. június. 08. 12:24","title":"Egy 12 éves fiú ugyanazon a héten érettségizett és diplomázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","shortLead":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","id":"20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb5ab9-a237-4639-ab8e-5263ea4a46cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","timestamp":"2021. június. 10. 09:35","title":"Szuvenír lett a mezőörsi bádogrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10. születésnapját ünneplő Margó Irodalmi Fesztivál a Városmajori Szabadtéri Színpadon.



","shortLead":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10...","id":"20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d0b9-7d8c-4ebd-a32f-731a17cf9b0e","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","timestamp":"2021. június. 10. 09:17","title":"A könyveket ünnepeli a Városmajor – kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Településtípus szerint nincsenek lényegi eltérések, a nők körében viszont nagyobb az oltottság, mint a férfiak esetében.","shortLead":"Településtípus szerint nincsenek lényegi eltérések, a nők körében viszont nagyobb az oltottság, mint a férfiak esetében.","id":"20210609_tarki_kutatas_koronavirus_vakcina_vedettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec301c95-0dd5-4d28-83af-4c6f9bd457a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_tarki_kutatas_koronavirus_vakcina_vedettseg","timestamp":"2021. június. 09. 12:14","title":"Megkutatták, hogy kiket támad a koronavírus, és kiket véd a vakcina itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f757ebe1-1f9d-41ca-8e56-537a065cf15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zalán a szomszédban jött világra.","shortLead":"Zalán a szomszédban jött világra.","id":"20210610_szules_omsz_szomszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f757ebe1-1f9d-41ca-8e56-537a065cf15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59eb768d-5d5a-4208-9abd-c86ae931583a","keywords":null,"link":"/elet/20210610_szules_omsz_szomszed","timestamp":"2021. június. 10. 09:49","title":"Elindultak a kórházba szülni, de csak a szomszédig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya, simán versenyképes a mai megfelelőivel.","shortLead":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya...","id":"20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3c966-0658-4269-8134-42c73862c52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","timestamp":"2021. június. 10. 04:44","title":"113 millió forint manapság egy ilyen 2009-es Mercedes SL 65 AMG Black Series","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd76ebbb-0e86-4c4a-9e13-b5a5d1383bbb","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magas ingatlanárak miatt egyre többen keresnek a hagyományostól eltérő, alternatív megoldásokat a megfizethető lakhatásra. Ennek az egyik módja az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a skandináv országokban elterjedtebb könnyűszerkezetes házak építése vagy vásárlása, melyek egyszerűbbek és költséghatékonyabbak téglából épült társaiknál. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a hitelintézetek hogyan állnak a könnyűszerkezetes házak finanszírozásához.","shortLead":"A magas ingatlanárak miatt egyre többen keresnek a hagyományostól eltérő, alternatív megoldásokat a megfizethető...","id":"20210610_Fel_lehet_venni_lakashitelt_konnyuszerkezetes_hazra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd76ebbb-0e86-4c4a-9e13-b5a5d1383bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a4f37-c05d-4618-a0f5-5e71956a38db","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Fel_lehet_venni_lakashitelt_konnyuszerkezetes_hazra","timestamp":"2021. június. 10. 10:32","title":"Fel lehet venni lakáshitelt könnyűszerkezetes házra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]