Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nagyon hosszú ideje egyik oldalon sincsenek döntési helyzet közelében olyanok, akik tárgyalási alapnak tekinthető ajánlattal állhatnának elő az izraeli-palesztin megegyezés érdekében. Vélemény.","shortLead":"Nagyon hosszú ideje egyik oldalon sincsenek döntési helyzet közelében olyanok, akik tárgyalási alapnak tekinthető...","id":"20210609_Revesz_Sandor_A_ketoldali_nihilizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b100c761-570a-411e-bc6e-03ae778d0950","keywords":null,"link":"/360/20210609_Revesz_Sandor_A_ketoldali_nihilizmus","timestamp":"2021. június. 09. 14:00","title":"Révész Sándor: Izrael és a palesztinok, avagy a kétoldali nihilizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő érvelése szerint azért a gyereket nevelőknek adják vissza a pénzt, mert a járvány őket rángatta meg a legjobban. Ő maga is jogosult lesz.","shortLead":"A kormányfő érvelése szerint azért a gyereket nevelőknek adják vissza a pénzt, mert a járvány őket rángatta meg...","id":"20210610_orban_szjamentesseg_gyerekeseknek_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b869f49-9f99-4e56-b8f7-48a7c509e3b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_orban_szjamentesseg_gyerekeseknek_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 10. 12:55","title":"Újabb részleteket árult el Orbán a gyerekeseknek járó szja-visszatérítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae91985-90dd-48c9-944d-51c9ca0bdec7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdaság a vártnál sokkal jobban teljesít, így több adóbevétele lesz az államnak. A miniszterelnök rögtön ad félezer milliárd forintnyi adóvisszatérítést a gyerekes munkavállalóknak. Nem világos, miért pont nekik, és miért nem a nagyon magas hiányt és államadósságot csökkentik inkább. Mármint azon túl, hogy a kifizetést éppen a választások elé időzítenék.","shortLead":"A gazdaság a vártnál sokkal jobban teljesít, így több adóbevétele lesz az államnak. A miniszterelnök rögtön ad félezer...","id":"20210609_Orban_Viktor_tucsok_nem_hangya_penzt_lat_azonnal_elkolti_a_valasztasok_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae91985-90dd-48c9-944d-51c9ca0bdec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb454d4e-81d0-4bfc-a22a-f4c020ba78da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Orban_Viktor_tucsok_nem_hangya_penzt_lat_azonnal_elkolti_a_valasztasok_elott","timestamp":"2021. június. 09. 16:42","title":"Orbán Viktor tücsök, nem hangya: ha pénzt lát, azonnal elkölti a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetés szervezői szerint a kormány tervezett módosítása elveszi tőlük a szabad választás lehetőségét és nagyon megnöveli az egyébként is hosszú várólistákat. ","shortLead":"A tüntetés szervezői szerint a kormány tervezett módosítása elveszi tőlük a szabad választás lehetőségét és nagyon...","id":"20210610_meddosegi_maganklinikak_allamositas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923530c0-8117-40b6-ad70-3b73d813232f","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_meddosegi_maganklinikak_allamositas_tuntetes","timestamp":"2021. június. 10. 10:40","title":"A Kossuth térre vonulnak a meddőségi magánklinikák államosítása ellen tiltakozó nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a térdelésnek semmi keresnivalója sincs a sportpályákon, egyetért a szurkolók reakciójával. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a térdelésnek semmi keresnivalója sincs a sportpályákon, egyetért a szurkolók reakciójával. ","id":"20210610_orban_viktor_magyar_valogatott_terdeles_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54660ae2-9007-4e47-ae76-ca5bca2efc92","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orban_viktor_magyar_valogatott_terdeles_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 10. 11:50","title":"Orbán: „Ezzel a térdelősdivel a legkevésbé sem szimpatizálok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68493871-7ad5-4bf6-b74f-bb0950299e27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkezdődött a a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos ruhaátadó eseménye.","shortLead":"Megkezdődött a a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos ruhaátadó eseménye.","id":"20210610_Igy_mutat_Hosszu_Katinka_a_tokioi_melegitoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68493871-7ad5-4bf6-b74f-bb0950299e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31da971b-b37f-4044-9ec0-b4d6034455db","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Igy_mutat_Hosszu_Katinka_a_tokioi_melegitoben","timestamp":"2021. június. 10. 12:23","title":"Így mutat Hosszú Katinka a tokiói melegítőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","shortLead":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","id":"20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc2413-b26a-4d18-bf28-fb29c5202a91","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","timestamp":"2021. június. 09. 12:35","title":"Ross és Rachel újra együtt: David Schwimmer és Jennifer Aniston fotón örökítették meg ölelkezésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b0b9-7f2a-4651-ba66-324577458990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű típus legutóbb 18 évvel ezelőtt újult meg ilyen jelentős mértékben. ","shortLead":"A népszerű típus legutóbb 18 évvel ezelőtt újult meg ilyen jelentős mértékben. ","id":"20210611_itt_a_teljesen_uj_hibridkent_is_tamado_vw_multivan_t7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e226b0b9-7f2a-4651-ba66-324577458990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b348b77-388f-4dcf-b30a-b58f6a51302b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_itt_a_teljesen_uj_hibridkent_is_tamado_vw_multivan_t7","timestamp":"2021. június. 11. 07:25","title":"Itt a teljesen új, hibridként is támadó VW Multivan T7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]