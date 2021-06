Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig kevés. ","shortLead":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig...","id":"20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e829e4a-7cdd-4c2b-8c0e-b7ea5750bbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:48","title":"Belehúztak az oltásba a németek: már 60 milliónál járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai kutatók.","shortLead":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai...","id":"202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83f8b54-578c-49d1-ace2-ea3522ad3a5a","keywords":null,"link":"/360/202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","timestamp":"2021. június. 13. 11:10","title":"A következő vakcinát már nem szúrják, hanem a nyelv alá teszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt, később fejezték be. Sajtóhírek szerint társaival is tudott pár szót váltani a folytatás előtt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztették, állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták, mik a határai ennek a módszernek.","shortLead":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták...","id":"202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cb5fbc-5eb7-499a-a8ed-1919b2631923","keywords":null,"link":"/360/202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","timestamp":"2021. június. 12. 13:40","title":"Megtalálták a szennyvízalapú járvány-előrejelzés problémás pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5536be03-bc16-48a9-864f-159501f5de1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szemfüles felhasználóknak feltűnt valami abban a YouTube-videóben, ami az Apple fejlesztői konferenciájának bevezető előadásáról készült. Van, aki úgy véli, csak véletlen szivárogtatásról lehet szó.","shortLead":"A szemfüles felhasználóknak feltűnt valami abban a YouTube-videóben, ami az Apple fejlesztői konferenciájának bevezető...","id":"20210614_apple_wwdc_youtube_video_cimkek_m1x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5536be03-bc16-48a9-864f-159501f5de1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246afe2-a6a3-4e35-849c-6e46df6c063e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_wwdc_youtube_video_cimkek_m1x","timestamp":"2021. június. 14. 10:03","title":"Valami furát vettek észre az Apple YouTube-videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan, mint télen.","shortLead":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan...","id":"20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c50f2-6892-438b-961d-e5736e609c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","timestamp":"2021. június. 12. 12:45","title":"Ferenci Tamás: Egyre biztosabb, hogy a koronavírus szezonális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","shortLead":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","id":"20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eb1bb1-2741-4156-9ff1-a176d0824c9d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","timestamp":"2021. június. 14. 09:42","title":"38 felesége, 89 gyereke és 36 unokája volt a férfinak, aki a világ legnagyobb családosaként halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","shortLead":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","id":"20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a390e563-fc83-483e-a215-95ac21a4fec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","timestamp":"2021. június. 13. 14:39","title":"Állattetemeket gyűjtött és gyújtogatott a kőbányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]