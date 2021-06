Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljesen lezárták. ","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljesen lezárták. ","id":"20210613_Motoros_baleset_Eger_Noszvaj_utszakasz_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db1e146-a7cd-4539-a15b-c2c849be9133","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Motoros_baleset_Eger_Noszvaj_utszakasz_lezaras","timestamp":"2021. június. 13. 14:47","title":"Meghalt egy motoros, miután személyautóval ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik visszaélnek a kézírás \"lemásolásával\".","shortLead":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik...","id":"20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b3b80-9e6a-4d93-b359-4ae6556ae549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","timestamp":"2021. június. 14. 19:03","title":"A kézírásunkból készíthet betűtípust a Facebook mesterséges intelligenciája, de baj is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó forgalom. ","shortLead":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó...","id":"20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96f24b-045b-49a7-863b-60a3a0a2e6e8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","timestamp":"2021. június. 13. 19:52","title":"Kétszer egysávos út épülne Gyúrón, tiltakoznak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b46462-7bd8-4c50-ba25-25b2c553ab10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ arra kéri a drukkereket, hogy még hétfőn vegye át mindenki a karszalagot, ne kedden legyen hatalmas sorban állás.","shortLead":"Az MLSZ arra kéri a drukkereket, hogy még hétfőn vegye át mindenki a karszalagot, ne kedden legyen hatalmas sorban...","id":"20210614_karszalag_foci_eb_szurkolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b46462-7bd8-4c50-ba25-25b2c553ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ecff8-dc97-4dfb-b87f-9ba6d40436fc","keywords":null,"link":"/sport/20210614_karszalag_foci_eb_szurkolo","timestamp":"2021. június. 14. 15:21","title":"Még csak ötezer szurkoló vette át a karszalagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab424b0-72e3-4422-b7b5-d307f644bc48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér M és a Jászai Mari tér között nem közlekedik.","shortLead":"A 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér M és a Jászai Mari tér között nem közlekedik.","id":"20210614_margit_hid_korlat_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab424b0-72e3-4422-b7b5-d307f644bc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e4b3c0-9114-4eb6-8f90-7aec462fa466","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_margit_hid_korlat_baleset","timestamp":"2021. június. 14. 21:59","title":"Felakadt egy autó a Margit hídon a villamosmegálló korlátjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. ","shortLead":"A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. ","id":"20210613_Bignar_Gyorgy_Szeretnek_elnezest_kerni_minden_sportrajongotol_es_mindenki_mastol_aki_felreertett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bde077-6365-447f-bcfc-29671878c14a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Bignar_Gyorgy_Szeretnek_elnezest_kerni_minden_sportrajongotol_es_mindenki_mastol_aki_felreertett","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"Bognár György bocsánatot kért az Eriksen-ügy után, sokkra hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC újságírója tiltakozása jeléül kivonult a sajtótájékoztatóról.","shortLead":"A BBC újságírója tiltakozása jeléül kivonult a sajtótájékoztatóról.","id":"20210614_Ryanair_Raman_Prataszevics_Feheroroszorszg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70860dde-d3c1-4f63-b93f-fa019e0f234f","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_Ryanair_Raman_Prataszevics_Feheroroszorszg","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Trófeaként mutogatták a Ryanair-gépről lerángatott Prataszevicset a fehérorosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]