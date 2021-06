Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek, miként alakul a jég olvadása az Északi-sarkon.","shortLead":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek...","id":"20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0415e-12e1-4ab7-b60c-246c6abe713c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 20:03","title":"Soha nem húzódott olyan gyorsan vissza az észak-sarki tengeri jég, mint 2020 nyarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is a tilalom alá eshetnek.","shortLead":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is...","id":"20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffbc19-baa5-4925-9d5c-735be3a3afa9","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","timestamp":"2021. június. 16. 21:21","title":"A melegellenes törvény felülvizsgálatát kérik a magyar könyvkiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c4fb6f-1236-4071-9436-d54ac85be9cf","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Az Epidermolysis Bullosa (EB) egy folyamatos sebképződéssel járó ritka génbetegség. A betegek bőre rendkívül sérülékeny, idővel a belső szerveket is megtámadja a kór. Az EB-vel született gyerekeket bőrük törékenysége miatt pillangógyerekeknek is nevezik. \r

Miranda (12) az EB súlyos fajtájában szenvedett. Nagymamájával, Lídiával élt Tiszakécskén, aki gyámja és fő társasága volt. Magántanulóként gyerekközösségbe nem járt. Ápolásában részt vett édesanyja, Karol is, aki szintén a városban él. A jelentős fizikai, lelki, szociális terhek mellett a betegség anyagilag is nehézséget okozott. A család nem tudott minden szükséges gyógyszert és eszközt megvenni Mirandának. \r

Hazánkban hivatalosan kétszáz EB beteget tartanak nyilván, de szakértők szerint valós számuk több lehet. A betegség nehezen felismerhető, a betegek pontos számát nehéz felmérni. Gyógymód nincs rá, súlyos formái, mint Mirandáé is, végzetesek. \r

A lány szervezete, 12 év küzdelem után, 2020. november 4-én feladta az EB elleni harcot.","shortLead":"Az Epidermolysis Bullosa (EB) egy folyamatos sebképződéssel járó ritka génbetegség. A betegek bőre rendkívül...","id":"20210616_Pillangolany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c4fb6f-1236-4071-9436-d54ac85be9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b41a1-9bc8-4656-b726-1605c2dec53c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210616_Pillangolany","timestamp":"2021. június. 16. 18:30","title":"Miranda, a Pillangólány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210616_Radar360_Allta_a_sarat_a_magyar_valogatott_atment_a_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42fc26-f21c-45f5-a0e3-0b4d5d30c579","keywords":null,"link":"/360/20210616_Radar360_Allta_a_sarat_a_magyar_valogatott_atment_a_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 07:59","title":"Radar360: Állta a sarat a magyar válogatott, átment a homofóbtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy politikus autójában volt a pokolgép a római polgármester szerint.","shortLead":"Egy politikus autójában volt a pokolgép a római polgármester szerint.","id":"20210617_bomba_roma_eb_olaszorszagsvajc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8883866b-248b-4aeb-93e2-dd2be9221796","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_bomba_roma_eb_olaszorszagsvajc","timestamp":"2021. június. 17. 07:48","title":"Bombát találtak az olasz–svájci meccs előtt a római Olimpiai Stadionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1685a3-4bc1-4239-95cc-355c07efb012","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar támadó szerint az a feladatuk, hogy mindent kiadjanak magukból, és emelt fővel tudják elhagyni a pályát.","shortLead":"A magyar támadó szerint az a feladatuk, hogy mindent kiadjanak magukból, és emelt fővel tudják elhagyni a pályát.","id":"20210617_sallai_roland_foci_eb_magyar_valogatott_euro_2020_portugalia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1685a3-4bc1-4239-95cc-355c07efb012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141388b-dc1b-4c47-bcf9-4cdec6807cc1","keywords":null,"link":"/sport/20210617_sallai_roland_foci_eb_magyar_valogatott_euro_2020_portugalia","timestamp":"2021. június. 17. 10:42","title":"Sallai Roland: A hajrára kicsit elcsúsztunk fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nový Smokovec üdülőtelepülésen, egy hotel területén bóklászott az állat.","shortLead":"Nový Smokovec üdülőtelepülésen, egy hotel területén bóklászott az állat.","id":"20210617_Medve_jutott_be_egy_szlovakiai_hotelbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b451d485-72d2-46f9-a36d-1da31c80e2da","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Medve_jutott_be_egy_szlovakiai_hotelbe","timestamp":"2021. június. 17. 11:11","title":"Medve jutott be egy szlovákiai hotelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120c79-be08-4159-8f39-ca47ee58d880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elegáns hangszórót dob piacra egy hónap múlva a Sonos audiocéggel együttműködő IKEA.","shortLead":"Elegáns hangszórót dob piacra egy hónap múlva a Sonos audiocéggel együttműködő IKEA.","id":"20210615_ikea_symfonisk_kepkeret_hangszoro_wifi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3120c79-be08-4159-8f39-ca47ee58d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc1e7d-3c3d-40cd-a161-a7512a108c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ikea_symfonisk_kepkeret_hangszoro_wifi","timestamp":"2021. június. 15. 18:03","title":"Itt az IKEA wifis hangszórója, amiből a Spotify is szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]