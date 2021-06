Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. Rossi szerint csapata most kivívott magának némi dicsőséget.","shortLead":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d1d66-0ddf-435c-8cf0-7ee39727a97d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","timestamp":"2021. június. 20. 08:27","title":"Marco Rossi: Ez pályafutásom egyik legszebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje körüli kapcsolatrendszerét, erősítendő pozícióit Törökországgal szemben.","shortLead":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje...","id":"202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c66a733-dc8f-4b0d-9aef-a06183bc4674","keywords":null,"link":"/360/202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","timestamp":"2021. június. 19. 16:00","title":"Diplomáciai offenzívával szorítanák sarokba a törököket a földgázra is hajtó görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","shortLead":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","id":"20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949654c-b975-440d-8c4b-e132dc8f39f8","keywords":null,"link":"/sport/20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","timestamp":"2021. június. 19. 14:16","title":"Magyarország-Franciaország: Kihirdették a kezdőcsapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcfd3b9-4520-4985-81b5-46ca64235dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A telki edzőtáborból üzent a magyar-francia góllövője.","shortLead":"A telki edzőtáborból üzent a magyar-francia góllövője.","id":"20210620_Bocsanatot_kert_Fiola_Attila_a_kirobbano_golorom_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fcfd3b9-4520-4985-81b5-46ca64235dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82481170-1c73-46e1-8847-75a127a1ca85","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Bocsanatot_kert_Fiola_Attila_a_kirobbano_golorom_miatt","timestamp":"2021. június. 20. 16:57","title":"Bocsánatot kért Fiola Attila a kirobbanó gólöröm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is vizsgáltak. Az ötletelés megakadhatott, de közel sem biztos, hogy a technológiai óriás letett nagyívű terveiről.","shortLead":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is...","id":"20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbd29f-fa18-4dfc-8d23-2ddca7972cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","timestamp":"2021. június. 20. 08:03","title":"Wall Street Journal: Saját kórház megnyitásán gondolkodhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e3ae2e-2e47-40b5-b913-4a2c7c3bfe6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felkapottabb magyarországi üdülőhelyeken rekordforgalomra számítanak a vendéglátó- és szálláshelyek a koronavírus-járvány harmadik hulláma után, miközben minden ötödik állás betöltetlen.","shortLead":"A felkapottabb magyarországi üdülőhelyeken rekordforgalomra számítanak a vendéglátó- és szálláshelyek...","id":"20210620_Oriasi_a_munkaerohiany_egyes_szakacsok_millios_fizetest_kernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e3ae2e-2e47-40b5-b913-4a2c7c3bfe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4750b5-71d6-4e8e-8d57-90b425f1a30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Oriasi_a_munkaerohiany_egyes_szakacsok_millios_fizetest_kernek","timestamp":"2021. június. 20. 20:11","title":"Óriási a munkaerőhiány, egyes szakácsok milliós fizetést kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","shortLead":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","id":"20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc7c648-99bb-4df0-adc3-38a20619a8a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","timestamp":"2021. június. 20. 20:31","title":"Belgiumban megtalálták a vezető virológust fenyegető katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","shortLead":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","id":"20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439d5285-c041-45a1-ae84-70ada98241c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","timestamp":"2021. június. 20. 10:39","title":"Szentté avathatja a pápa az Európai Unió egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]