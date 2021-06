Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a86b538-75f5-441d-92b1-0a6f16e17678","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrök közül is sokan vállalnak mellékállást.","shortLead":"A rendőrök közül is sokan vállalnak mellékállást.","id":"20210624_tuzolto_mellekallas_maszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a86b538-75f5-441d-92b1-0a6f16e17678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd8d86c-b9cc-448d-848e-cc57cbcc88ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_tuzolto_mellekallas_maszek","timestamp":"2021. június. 24. 06:22","title":"A kevés fizetés miatt minden második tűzoltó maszekol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem az államnak, a Lázár János által felügyelt birtokot is alapítványba szervezték ki.","shortLead":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem...","id":"20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979d8b2-7f51-4c25-b4bb-0a660c1bc2de","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","timestamp":"2021. június. 23. 13:11","title":"Hatalmas nyereség az adóforintokkal kitömött, majd kiszervezett ménesbirtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet, a Fudan Egyetemét és a Budapest–Belgrád vasútvonalét.","shortLead":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet...","id":"20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b52a2f6-4dfb-4052-8791-790dda1b0aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2021. június. 22. 12:12","title":"Hszi Csin-pingnek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","shortLead":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","id":"20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfc6ab6-29fe-4e76-970d-a320623c71f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","timestamp":"2021. június. 23. 18:21","title":"Éppen most kezdődik egy újabb járványhullám az Egyesült Királyságban, egy nap alatt 16 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823ac438-f1a2-4779-861c-92cdcf10fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német kancellár most kapta meg a második dózist, de ezt már egy másik vakcinából.","shortLead":"A német kancellár most kapta meg a második dózist, de ezt már egy másik vakcinából.","id":"20210622_astrazeneca_moderna_vakcina_angela_merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823ac438-f1a2-4779-861c-92cdcf10fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aef0b7-9cbe-4925-bdaa-579056ecf539","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_astrazeneca_moderna_vakcina_angela_merkel","timestamp":"2021. június. 22. 19:16","title":"Modernával oltották be az AstraZeneca után Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","shortLead":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","id":"20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e807c368-0e02-4218-ac82-c740d6feddf8","keywords":null,"link":"/elet/20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","timestamp":"2021. június. 23. 12:06","title":"Az ELTE joghallgatói nyerték a világ legrangosabb versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet viselő dokumentumfilm(folyam) elkészítése három évig tartott: a rendező, Peter Jackson elképesztő mennyiségű anyagból válogatott.","shortLead":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet...","id":"20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0d0cf-33fe-4771-9ed4-8d8a5f06f8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","timestamp":"2021. június. 22. 12:45","title":"Hatórás dokumentumfilmet készített a Beatlesről A Gyűrűk Ura rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig nőtt május vége óta a delta variánssal fertőzött magyarok száma.","shortLead":"Alig nőtt május vége óta a delta variánssal fertőzött magyarok száma.","id":"20210623_koronavirus_delta_varians_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacbf2df-928e-4fa6-bb95-a8db359558d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_delta_varians_fertozes","timestamp":"2021. június. 23. 17:49","title":"Eddig öt magyarnál mutatták ki a koronavírus delta mutánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]