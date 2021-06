Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek a kórházakban.","shortLead":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek...","id":"20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb99252c-7bbb-481d-b810-1d12eb70d149","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","timestamp":"2021. június. 23. 16:03","title":"Vizsgálatot indított az ombudsman a fizetős kórházi PCR-tesztek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb gyulladást, gyorsabb gyógyulást és az implantátumok hosszabb élettartamát ígérik.","shortLead":"Kevesebb gyulladást, gyorsabb gyógyulást és az implantátumok hosszabb élettartamát ígérik.","id":"20210623_ujgeneracios_fogaszati_implantatum_szte_denti_system_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69974b9-3b39-47a8-abdd-50e446403487","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_ujgeneracios_fogaszati_implantatum_szte_denti_system_kft","timestamp":"2021. június. 23. 20:12","title":"Magyar siker a fogászatban: különleges fogbeültető eljárást fejlesztettek a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan: útközben fialt le több nőstény is, a felnőtt állatok pedig fekve pihentek. A kutatók csak abban biztosak, hogy nem klasszikus vándorlásról van szó, illetve hogy az állatok kimerültek és stresszesek.\r

","shortLead":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan...","id":"20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a0a9-e973-4ce1-b63a-261c2d55ba87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","timestamp":"2021. június. 23. 16:51","title":"Feladja a leckét az elefántkutatóknak a Kínát keresztül-kasul bejáró csorda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386fe38e-abfe-485f-8196-48806b684125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mi berni döntőnek, Németországban berni csodának hívják az 1954-es világbajnoki döntőt, ahol azóta is érthetetlen körülmények közt kaptak ki Puskásék az NSZK-tól.","shortLead":"Mi berni döntőnek, Németországban berni csodának hívják az 1954-es világbajnoki döntőt, ahol azóta is érthetetlen...","id":"20210623_nemetmagyar_bern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386fe38e-abfe-485f-8196-48806b684125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f659b20c-e1e8-42e7-bd22-79d48018f6a6","keywords":null,"link":"/sport/20210623_nemetmagyar_bern","timestamp":"2021. június. 23. 14:25","title":"Amikor Magyarország utoljára tétmeccset játszott a németekkel, az mindkét ország identitását alakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995","c_author":"Oroszi Babett, Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját. ","shortLead":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni...","id":"202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93caf0c4-9a3b-446d-93c5-7f02cc8d2f36","keywords":null,"link":"/360/202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","timestamp":"2021. június. 24. 06:30","title":"Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai Orbán-uradalom titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt, hogy nem volt kifogása a melegellenes törvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt...","id":"20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86aefd3-7dd3-4a1d-95e8-8bfd9d591b56","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","timestamp":"2021. június. 23. 18:46","title":"Áder János aláírta a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047ac78-b560-45eb-aac5-b6d0800ec592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy Ádámhoz kerülő Serényi-kastélyhoz kapcsolódnak.","shortLead":"Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy...","id":"20210622_kastely_V_kerulet_vallalkozo_Rogan_Antal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4047ac78-b560-45eb-aac5-b6d0800ec592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a131afd7-1dc3-48a9-acbe-2a8fc675fb6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_kastely_V_kerulet_vallalkozo_Rogan_Antal","timestamp":"2021. június. 22. 12:40","title":"A kastély után a környező földek is az V. kerületi vállalkozóhoz kerültek Rogán feleségnek falujában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]