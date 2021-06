Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fcb09ed-1653-4f0f-abd4-890e5c81c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Volocopter egy franciaországi repülőtéren hajtott végre sikeres repülést, így lassan tényleg zöld utat kap, hogy a párizsi olimpián már utasokat is szállíthasson.","shortLead":"A német Volocopter egy franciaországi repülőtéren hajtott végre sikeres repülést, így lassan tényleg zöld utat kap...","id":"20210622_volocopter_repulo_taxi_parizsi_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fcb09ed-1653-4f0f-abd4-890e5c81c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a229bc89-cea6-48ad-9b02-23f642efdc40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_volocopter_repulo_taxi_parizsi_olimpia","timestamp":"2021. június. 22. 13:03","title":"Sikeres repülésen van túl a légi taxi, amely a 2024-es párizsi olimpián szállíthat majd utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorítási ciklusba kezdett a jegybank, mert az infláció elszállásától és a gazdaság túlpörgésétől tart. A kormánnyal szemben nyílt hadjáratot hirdető Matolcsy György indokol.","shortLead":"Szigorítási ciklusba kezdett a jegybank, mert az infláció elszállásától és a gazdaság túlpörgésétől tart. A kormánnyal...","id":"20210622_Matolcsy_Gyorgy_elmagyarazza_miert_lepett_a_jegybank_a_magyar_gazdasag_fekjere__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991da0c-8a5d-401a-a05a-ced5a408d4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_Gyorgy_elmagyarazza_miert_lepett_a_jegybank_a_magyar_gazdasag_fekjere__ELO","timestamp":"2021. június. 22. 15:00","title":"Matolcsy György elmagyarázza, miért lépett a jegybank a magyar gazdaság fékjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak a gyerekek nem hallhatnak semmit az iskolában az LMBT-témákról, akkor nem lehet diszkriminatív a törvény – ezzel érvelt Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökének.","shortLead":"Ha csak a gyerekek nem hallhatnak semmit az iskolában az LMBT-témákról, akkor nem lehet diszkriminatív a törvény –...","id":"20210623_Orban_von_der_leyen_lmbt_homofob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b4160-db0d-45af-ab6a-90556c0ea9eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Orban_von_der_leyen_lmbt_homofob","timestamp":"2021. június. 23. 15:11","title":"Máris megjött Orbán válasza von der Leyennek: Szégyenletes, ahogyan az Európai Bizottság elnöke támadja a magyar törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","shortLead":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","id":"20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e21a02-0e33-4f58-ab63-e9294fe80442","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","timestamp":"2021. június. 22. 12:56","title":"Külön logót kap Erzsébet királynő platinajubileuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","shortLead":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","id":"20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a8dde-34fd-4cce-9d9c-94c2bb889e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 20:33","title":"Az Ab szerint is elég a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, ha az ellentétes vélemények egyikét a műsorvezető ismerteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre hivatkozva betiltották. Az Ab ebben nem látott hibát.","shortLead":"Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre...","id":"20210623_Nem_volt_Alaptorvenyserto_a_gyulekezesi_tilalom_de_az_Ab_kovetelmenyt_szabott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8db49f-8a78-4758-bf5b-c3a4cacb8b06","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Nem_volt_Alaptorvenyserto_a_gyulekezesi_tilalom_de_az_Ab_kovetelmenyt_szabott","timestamp":"2021. június. 23. 21:23","title":"Nem volt Alaptörvény-sértő a gyülekezési tilalom, de az Ab követelményt szabott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában...","id":"20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7d994-3941-4443-8d24-e29f4bbdfa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","timestamp":"2021. június. 24. 07:28","title":"A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69bc5f-dac4-41a9-814e-49080afe4a35","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","timestamp":"2021. június. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Állj, előbb egy Karácsony-videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]