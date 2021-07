Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","shortLead":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","id":"20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7266818-f8de-4828-99ff-8dfb89e46177","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","timestamp":"2021. július. 03. 08:20","title":"Aki Horvátországba megy, több órás sorbanállásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","shortLead":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","id":"20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1502252-96e8-46fa-9d59-bc8e52b5f647","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","timestamp":"2021. július. 02. 16:25","title":"Bevásárol traffipaxokból a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8025212-e557-45df-b81e-c613370ec4d2","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Heti több kilónyi kokaint hozatott be az országba az a jól konspiráló magyar drognagykereskedői hálózat, amelynek a létezéséről a magyar rendőrök nem is tudtak, egészen addig, míg az amerikai FBI egy zseniális trükkel rájuk nem irányította a figyelmet. Az FBI munkatársai és az ausztrál nyomozók néhány éve egy sörözés közben találták ki azt a csalit, amivel aztán világszerte megvezették a főleg drogban utazó nemzetközi bűnszervezeteket. A terv annyira jól sikerült, hogy jelenleg ellátási zavar van a magyar kábítószerpiacon is. ","shortLead":"Heti több kilónyi kokaint hozatott be az országba az a jól konspiráló magyar drognagykereskedői hálózat, amelynek...","id":"20210702_fbi_drogkereskedelem_bunugyek_lebukas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8025212-e557-45df-b81e-c613370ec4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd02d95-55b4-4d0a-ad71-beba772e81c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_fbi_drogkereskedelem_bunugyek_lebukas","timestamp":"2021. július. 02. 06:00","title":"Az egyik legjobban szervezett magyar drognagykereskedői hálózat is bedőlt az FBI trükkjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","shortLead":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","id":"20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0056763-00c5-43d8-bafc-1452d0836125","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 13:40","title":"100 ezernél is több antennát helyeznek ki, hogy felfedjék az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Három autó karambolozott, csak a külső sáv járható az M1-esen a herceghalmi csomópont után.","shortLead":"Három autó karambolozott, csak a külső sáv járható az M1-esen a herceghalmi csomópont után.","id":"20210702_torlodas_M0s_deli_szektor_M1es_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071df36-ea22-463f-b0ff-2aaec9564da4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_torlodas_M0s_deli_szektor_M1es_autopalya","timestamp":"2021. július. 02. 08:46","title":"Araszolnak az autók az M0-s déli szektorában és az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd9dc7a-d955-4016-b4e1-c3bfed954a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támogatási kérelemből az is kiderül, hogy maga Schmidt Mária kérte a rendszerváltás 2019-es emlékévének meghosszabbítását 2022-ig.","shortLead":"A támogatási kérelemből az is kiderül, hogy maga Schmidt Mária kérte a rendszerváltás 2019-es emlékévének...","id":"20210702_schmidt_maria_rendszervaltas_emlekev_kozpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dd9dc7a-d955-4016-b4e1-c3bfed954a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be78d165-025a-4095-a4ca-b3a484637a89","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_schmidt_maria_rendszervaltas_emlekev_kozpenz","timestamp":"2021. július. 02. 19:44","title":"Schmidt Máriának 12 milliárd sem elég a rendszerváltás ünneplésére, kért még 1,5 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4000d025-b4cc-4475-878e-8367631bd8cc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A forint az ultra alacsony kamatok miatt került erős leértékelődő nyomás alá, az emelés késett és nem elégséges mértékű – kommentálja a jegybanki döntést Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke.","shortLead":"A forint az ultra alacsony kamatok miatt került erős leértékelődő nyomás alá, az emelés késett és nem elégséges mértékű...","id":"202126__suranyi_gyorgy__inflaciorol_hadjaratrol_deficitrol__celtevesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4000d025-b4cc-4475-878e-8367631bd8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f3c642-80a3-44d8-9add-755fa5fdeb19","keywords":null,"link":"/360/202126__suranyi_gyorgy__inflaciorol_hadjaratrol_deficitrol__celtevesztes","timestamp":"2021. július. 02. 07:00","title":"Surányi György: Súlyos megszorítás jön, bár a kormány ezt a szót nem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbefc304-ae85-41a7-907e-3b5b31bdd40d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ellenőri jelentés végigveszi az intézmény túlárazásait és indokolatlan költéseit. Az NKE azokat a dokumentumokat is kifizettette volna, amelyek egy részét épp uniós anyagokból másolta ki.","shortLead":"Egy ellenőri jelentés végigveszi az intézmény túlárazásait és indokolatlan költéseit. Az NKE azokat a dokumentumokat is...","id":"20210702_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbefc304-ae85-41a7-907e-3b5b31bdd40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b365f-c197-4c6c-b75f-e208a2a8c723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_palyazat","timestamp":"2021. július. 02. 11:35","title":"Olyan sok pályázati pénzt akart behúzni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hogy vizsgálódni kezdett az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]