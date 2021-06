Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210627_windows_11_delta_varians_oltasok_wd_adattorles_hubble_sotet_anyag_mcafee_halala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4a005f-8ca0-4876-b079-a8d5fb7782bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_windows_11_delta_varians_oltasok_wd_adattorles_hubble_sotet_anyag_mcafee_halala","timestamp":"2021. június. 27. 12:00","title":"Ez történt: Teljes erejével megérkezett a koronavírus delta variánsa – és a Windows 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4846a1b5-d1b2-460a-bac3-6055ba1e216b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatkerekű robot az Utopia Planitia nevű régiót vizsgálja","shortLead":"A hatkerekű robot az Utopia Planitia nevű régiót vizsgálja","id":"20210627_kinai_marsjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4846a1b5-d1b2-460a-bac3-6055ba1e216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32112-f093-4622-99a5-14a558e8b9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_kinai_marsjaro","timestamp":"2021. június. 27. 11:58","title":"Megjött az első videó, amit a kínai Marsjáró küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16efd484-fdb4-44af-8d46-504eea6cfba7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő fotós beszámolóval jelentkezett a helyszínről.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő fotós beszámolóval jelentkezett a helyszínről.","id":"20210628_raklap_kontener_nyekladhaza_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16efd484-fdb4-44af-8d46-504eea6cfba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435e46de-a561-4451-bc88-d5b487874a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_raklap_kontener_nyekladhaza_strand","timestamp":"2021. június. 28. 14:39","title":"Konténerek, raklapok, műanyag kukák – erre futotta az EU-s pénzből felújított nyékládházi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít. Csakhogy ezeket sem olyan egyszerű összerakni.","shortLead":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít...","id":"20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c80aea-f568-4e12-91f9-3073fff46afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","timestamp":"2021. június. 28. 12:03","title":"Egy hét, 62 fotó: nagy munka volt a Perseverance és a marsi helikopter szelfije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg a World Drug Report friss jelentése, mely szerint különösen a szegényebb országokban riasztó a helyzet.","shortLead":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg...","id":"20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f73d24-2804-4c7b-b05f-1a34655c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","timestamp":"2021. június. 28. 15:16","title":"A koronavírus miatt a droghasználat is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki 1992-ben megölte Giovanni Falcone vizsgálóbírót. Az ezt lehetővé tevő törvény azonban kulcsfontosságú a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki...","id":"202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca78c611-5596-4c2b-8ffc-50bec8d29b69","keywords":null,"link":"/360/202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","timestamp":"2021. június. 27. 16:00","title":"Sokkolta az olaszokat, hogy kiszabadult az egyik legelvetemültebb maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban testületileg elővették Orbánt.","shortLead":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban...","id":"20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b1c03-4781-4514-b4af-d4c98aca1334","keywords":null,"link":"/360/20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","timestamp":"2021. június. 27. 08:27","title":"DW: Mindenki Orbán ellen az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány gazdaságpolitikájával; hamarosan elkészülhet az Orbán család hatvanpusztai majorsága. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány...","id":"20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375b67c2-3f2a-4c1f-b3e4-d925f46d8452","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","timestamp":"2021. június. 27. 07:00","title":"És akkor Matolcsy Györgynek fontosabb lett a hitelesség, mint a kormányhűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]